La Justicia francesa confirma el varapalo a Amazon y limita sus ventas en el país

El tribunal de Versalles ha confirmado los peores presagios para Amazon en Francia. Rechaza el recurso interpuesto por el gigante del comercio electrónico, por lo que no podrá vender productos que no sean de primera necesidad. Sólo se distribuirán artículos de electrónica, alimentación y salud y cuidado de las mascotas. Cada día que no lo haga serán 100.000 euros de multa.

La pasada semana, en una primera decisión, el tribunal falló en contra de la compañía tras una denuncia de los sindicatos, que alertaron sobre la falta de medidas de seguridad en sus principales centros logísticos en el país. Entendía que si no tomaba medidas de seguridad suficientes debería limitar sus ventas a esos segmentos reducidos. La multinacional decidió cerrar sus puertas a la espera de que se pronunciara sobre su recurso. Y, finalmente, ha perdido.

El tribunal entiende que mientras la filial francesa de Amazon no haya evaluado los riesgos y no haya implementado medidas de seguridad apropiadas, no puede reiniciar sus actividades sin limitar el número de personas en cada sitio.

Hay que recordar que Francia es el tercer mercado más grande para Amazon en Europa. Según los datos de la firma de análisis Foxintelligence citados por la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, el cierre preventivo que había decretado la empresa desde la pasada semana había provocado una caída del 28% en la demanda de sus productos.

¿Qué va a hacer a partir de ahora la empresa? Hasta el momento había mantenido las puertas cerradas de sus centros -y pagando el 100% del salario a sus empleados- al no poder asegurar el cumplimiento de la sentencia al limitar la venta de productos. En un primer momento la restricción se centraba sólo en productos de alimentación y salud. En esta apelación el tribunal lo ha ampliado también a los de tecnología y cuidado de las mascotas.

La empresa tiene hoy por hoy dos días para someterse a estas reglas, a la espera de evaluar los riesgos de seguridad. Se arriesga a una multa de 100.000 euros por cada uno de los pedidos que no se encuentre en esas categorías "por un periodo máximo de un mes".

​Este es un capítulo más de los problemas que está sufriendo Amazon en esta pandemia a nivel global. En Estados Unidos ha tenido que cerrar varios centros por contagios y en otros países ha sufrido varias huelgas por las quejas de los empleados. En España recibió la visita de la Inspección de Trabajo en su mayor centro, ubicado en San Fernando de Henares (Madrid), tras lo que llegó a un acuerdo con los sindicatos para implementar más medidas de seguridad.