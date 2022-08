La escasez de personal golpea a British Airways y cancelará hasta 10.000 vuelos.

La falta de personal golpea a British Airways (BA). La aerolínea británica ha anunciado el recorte de más de 10.000 vuelos previstos entre octubre y marzo, ante los persistentes problemas en el sector de la aviación para hacer frente al incremento de la demanda tras la pandemia de coronavirus. BA reducirá asimismo más de 600 vuelos programados antes de que termine octubre, después de que el aeropuerto londinense de Heathrow, su principal base operativa, haya anunciado este mes que alargará sus limites de pasajeros seis semanas más de lo previsto.

El grupo ha precisado en un comunicado que la mayoría de cancelaciones se producirán en rutas en las que hay otros servicios programados en la misma jornada, y que el plan permitirá "proteger destinos vacacionales clave" en las semanas de recesos escolares en el Reino Unido. El impacto para sus clientes será "mínimo", aseguró la compañía, dado que aquellos que ya han reservado billetes para el invierno "reciben un aviso de cualquier cambio con meses de antelación".

La reducción de sus itinerarios se suma a la cancelación de hasta el 11% de sus vuelos entre abril y octubre, como resultado de la escasez de personal en varias funciones y las dificultades en sus operaciones tras la pandemia. La firma reconoce que las medidas "preventivas" tomadas a principios de año para recortar el horario de verano -y dar más seguridad a los clientes- no han sido suficientes. "Lamentablemente, ha sido necesario realizar reducciones adicionales", afirma BA, que se ha puesto en contacto con los pasajeros para ofrecerles nuevas reservas o un reembolso. Para tratar de ayudar a las aerolíneas, el Gobierno británico ha introducido una amnistía sobre sus turnos de despegue y aterrizaje, lo que significa que no los pierden si no los usan.

"Ofreceremos a los afectados por cualquiera de estos cambios un vuelo alternativo con British Airways, otra aerolínea, o la opción de devolverles el dinero", agregó BA. Desde julio, Heathrow limita a 100.000 los pasajeros que pueden despegar cada día desde sus instalaciones, una medida que, según sus responsables, ha permitido mejorar la puntualidad de los vuelos y reducir las cancelaciones de última hora. La intención del aeropuerto es extender la medida hasta el 29 de octubre, aunque la revisará de forma periódica, según la evolución del tráfico aéreo, e incluso podría levantarse antes si hay un aumento sustancial de los recursos, especialmente en algunos servicios de asistencia en tierra de las aerolíneas, que "siguen siendo una limitación fundamental de la capacidad en el aeropuerto".

IAG, el holding hispano-británico que engloba a Iberia, British Airways (BA), Vueling, Level y Aer Lingus, ha cosechado su primer trimestre estanco con beneficios tras la Covid-19, si bien en la foto del conjunto del año sigue anotando pérdidas. La compañía aérea, que todavía no ha vuelto a niveles previos a la pandemia pese a acercarse paulatinamente, ha actualizado sus previsiones de capacidad para el conjunto de 2022 y la ha fijado en el 78%, principalmente por los desafíos ante la falta de personal y problemas concretos en algunos aeropuertos como Heathrow.

La compañía se ha visto impulsada por la fuelte demanda de pasajeros, que se nota ya en todas sus aerolíneas. Los ingresos unitarios de pasaje del segundo trimestre aumentaron un 6,4% frente a 2019, compensando así unos mayores costes de combustible que también está sufriendo la industria aérea.