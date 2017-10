La UE ultima una megamulta a Amazon por su acuerdo fiscal con Luxemburgo

Bruselas da un paso más en su ofensiva contra el entramado fiscal de las grandes multinacionales, sobre todo las tecnológicas, para minimizar su factura fiscal. La Comisión Europea anunciará mañana una millonaria multa a Amazon por los acuerdos fiscales que mantiene con Luxemburgo desde hace más de una década, según ha adelantado esta tarde el diario británico Financial Times, que cita fuentes cercanas al caso. Una sanción que alcanzará los ‘cientos de millones de euros’, según el rotativo londinense.



El gigante del comercio online lleva bajo la lupa de Bruselas desde hace varios años. Ya en 2015, el Ejecutivo comunitario apuntó que los acuerdos fiscales entre el Gran Ducado y Amazon podían ser ilegales. Básicamente, Luxemburgo y la empresa encabezada por Jeff Bezos llegaron a un acuerdo en 2003 para reducir su factura fiscal a cambio de tener la sede de sus operaciones en Europa en ese país. Un acuerdo bilateral denominado ‘tax ruling’.



El año es relevante por la personalidad política que estaba detrás de ese acuerdo. En 2003, el primer ministro de Luxemburgo era el actual presidente de la Comisión Europea: Jean-Claude Juncker.



¿Cómo funcionaba el acuerdo? Según los primeros análisis de la Comisión Europea en 2015, el gigante estadounidense canaliza sus operaciones en Europa a través de la sociedad Amazon EU Sarl, basada en Luxemburgo. A cambio del pago de un canon, Amazon quedaba exenta de pagar Impuesto de Sociedades en ese país. El resto de filiales europeas canalizaban sus ventas a la filial luxemburguesa, a través del pago de ‘royalties’ y así el pago de impuestos quedaba minimizado. Según Bruselas, esa "ventaja a Amazon" era "una ayuda de Estado".



"La Comisión estima [que el acuerdo perseguía] reducir las cargas tributarias que la entidad afectada debería normalmente asumir en el ejercicio de actividad, y que por tanto debe considerarse una ayuda al funcionamiento", señalaba la Comisión en enero de 2015. Ahora, según el Financial Times, Amazon tendría que abonar los impuestos que no ha pagado durante estos años.



La primera, Apple



De concretarse mañana, la multa al gigante del comercio online sería el segundo gran varapalo a las tecnológicas impulsado por la comisaria Margrethe Vestager. En agosto de 2016, ya impuso 13.000 millones de euros a Apple por el ‘tax ruling’ pactado con Irlanda. Una decisión que abrió una brecha política con el Gobierno de la isla, al obligarle a recabar todos los impuestos que no había recaudado.



En el caso de Apple, la investigación se inició en 2014 al sospechar Bruselas que el gigante californiano había pactado con Dublín pagar menos al fisco a cambio, de nuevo, de tener allí su sede operativa en Europa. En este país, el tipo del Impuesto de Sociedades es del 12,5% pero Apple, a través de ese acuerdo, lo había reducido a la mínima expresión. "Este trato permitió a Apple pagar una tasa efectiva del impuesto de sociedades del 1% de sus beneficios europeos en 2003 que bajó hasta el 0,005% en 2004", aseguró Vestager al anunciar la multa.