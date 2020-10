Lingokids conquista al gigante alemán Ravensburger y levanta 8,5 millones

Una plataforma digital de enseñanza en inglés incorporando como uno de sus accionistas de referencia a una empresa centenaria fabricante de juegos de mesa y puzzles. La startup española Lingokids ha levantado 10 millones de dólares (8,5 millones de euros al cambio) en una ronda de financiación que ha sido liderada por la compañía alemana de juegos Ravensburger y en la que también han participado otros socios ya existentes como JME Ventures o el fondo de los creadores de Ticketbis. La compañía va a superar los 30 millones de euros de ingresos este año, con los primeros beneficios.

En sus orígenes, Lingokids fue creada como una herramienta que ofrecía cursos personalizados de inglés para niños de 2 a 8 años. Con el tiempo, han ido evolucionando hasta convertirse en una suerte de 'Disney del inglés', que busca posicionarse como una marca educativa en inglés que no sólo se circunscriba a la enseñanza del idioma, sino de otras disciplinas como las matemáticas y otras habilidades.

Dentro de esa estrategia, la compañía, con sede en Madrid, había buscado una alianza con un fabricante del mundo de los juegos 'offline', para tratar de salirse de las pantallas y completar la oferta. Y es así como surgieron las conversaciones hace dos años con Ravensburger, una empresa alemana de más de 100 años que factura más de 400 millones de euros con sus juegos de mesa y sus puzzles. Según explica en declaraciones a La Información el fundador de la startup, Cristóbal Viedma, se firmó un acuerdo de cesión de los derechos de la marca Lingokids para la fabricación de juegos educativos por parte de los germanos.

Ese fue el germen de esta ronda de financiación que ha sido anunciada ahora, pero que se negoció y se pactó en los inicios de la pandemia. En total son 8,5 millones de euros que se suman a los 6,3 millones que captaron en el año 2018. Ravensburger es el líder de la operación, pero no es el único que participa. También suben su apuesta accionistas ya existentes como el fondo europeo HV Holtzbrinck Ventures o los españoles JME Ventures o All Iron Ventures. "Hemos visto en Lingokids la posibilidad de acceder a un nicho de mercado que nuestra compañía no había cubierto, que nos permitirá ofrecer a nuestros clientes nuevas alternativas innovadoras de ocio educativo para niños de todo el mundo", asegura Thomas Bleyer, director de Desarrollo Corporativo de Ravensburger.

La compañía española ya ha superado la barrera de factura de los 30 millones de euros este año, gracias a las suscripciones a su plataforma de contenido online, siendo Estados Unidos su principal mercado. Ese es su modelo original y el que centrará su negocio en el corto plazo. Pero en el futuro, con la incorporación de su contenido en otras plataformas -con acuerdos comerciales con compañías de vídeo como Amazon o Rakuten- y en otros formatos físicos, los ingresos se diversificarán más. Sin dar más detalles, Viedma asegura que hoy son rentables.

"Aunque la pandemia ha cambiado la aceptación en los padres, éstos nos trasladaban la preocupación por las pantallas y por la privacidad en internet", asegura Viedma. Es por esa razón por la que llevan a cabo el giro hacia productos más 'offline'. La otra petición que habían recibido de sus suscriptores era la ampliación de las materias: no sólo aprender el inglés, sino también a leer o escribir, a iniciarse en las matemáticas o en las conocidas como 'soft skills'. Por eso ya trabajan en expandir el catálogo, pero siempre en inglés. "Convertirnos en una escuela británica", apunta.

Con este capital recién levantado esperan seguir manteniendo un "crecimiento sostenible sin volvernos locos con inversores externos". El objetivo es alcanzar a finales de 2021 una facturación anual de 100 millones de euros -el triple de lo que lograrán en 2020- y 100 millones de familias aprovechando sus contenidos -hoy suman más de 20 millones-.