Marriott apuntala su expansión en España y prevé abrir 3.000 habitaciones en 3 años

La hotelera estadounidense Marriott continúa con su proceso de expansión imparable y en los próximos tres años prevé abrir un total de 4.500 habitaciones entre España y Portugal. El mercado español será clave para la compañía y en el próximo trienio su objetivo es poner en marcha casi 3.000 habitaciones (unas 2.925) teniendo especialmente el objetivo puesto en el segmento del lujo con gran impulso en todo el mundo.

Marriott International es la primera hotelera del mundo por número de habitaciones con una cartera de más de 8.600 establecimientos en cerca de 140 países y territorios. Un destacado puesto que desea seguir manteniendo en los próximos años y para ello pisará el acelerador en la Península Ibérica.

El director de desarrollo de Marriott International para España y Portugal, Manuel Climent presentó este martes en el hotel Westin Palace de Madrid las previsiones de aperturas y nuevos proyectos de la compañía en ambos mercados de cara al próximo trienio. Entre las más representativas de 2024 en la región EMEA están la entrada de la marca Moxy en España con Moxy Barcelona, y la renovación de The Westin Palace Madrid con su esperado cambio de marca a The Luxury Collection.

De las más de 4.500 habitaciones que tiene previsto abrir Marriott en los próximos tres años el 65% estarán en España (2.925) mientras que otro 35% estarán ubicadas en Portugal (1.575). Según reconoció el directivo, el objetivo de la hotelera es continuar expandiendo algunas de las más de 30 marcas con las que cuenta la compañía por todo el mundo en todo tipo de segmentos.

"En España hay muy buena presencia del segmento del lujo en todas las marcas, en la categoría premium es representativa, mientas que en select es donde buscamos dar el gran impulso", aseguró el directivo que se muestra especialmente interesado en ciudades como Madrid que ha cogido la "fuerte dinámica" de los hoteles de lujo frente a otras como Barcelona más afectadas por la moratoria hotelera.

A pesar de ello una de las aperturas más destacadas de la compañía el próximo año tendrá lugar en la ciudad condal. Moxy Hotels hará su entrada en España con la apertura de Moxy Barcelona. Un establecimiento de 414 habitaciones situado en el barrio de Sants, junto a la estación del Tren de Alta Velocidad. Un hotel cercano al centro histórico de la ciudad y el estadio del FC Barcelona y que será una de las grandes joyas de la compañía en Barcelona.

Otra de las grandes aperturas previstas será en 2025 la transformación del Princesa Plaza, 413 habitaciones en el centro de Madrid, que tiene previsto producirse 2025, así como el aterrizaje de la marca Fairfield en 2026 en un destino urbano español todavía por desvelar, según avanzó el director de expansión para España y Portugal, quien también anunció que están trabajando en varias oportunidades en la Costa del Sol.

Otra de las grandes novedades de cara a finales del próximo año será la transformación del hotel The Westin Palace, Madrid, un icono reinventado, que está experimentando una importante transformación para embarcarse en el próximo capítulo del hotel como The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid. Uniéndose a la marca The Luxury Collection, el preciado hotel dará la bienvenida a los huéspedes con un nuevo aire, liderado por el reconocido diseñador de interiores Lázaro Rosa-Violán, que honra su legado e historia, mientras que crea una experiencia de lujo contemporánea con una fuerte conexión con la escena artística, cultural y social de Madrid.

En el caso de Portugal Marriott también cuentan con numerosos proyectos firmados de cara a los próximos años destacan proyectos en Lisboa, Oporto o el Algarve, aunque el proceso de construcción es más lento "porque el país está menos maduro". Aún así el impulso previsto también será importante en el país luso.

Ocupación recuperada y precios por encima

Tras la caída del turismo y los viajes durante la pandemia del coronavirus, 2023 ha sido el año de la recuperación hotelera en países como España, Italia y Grecia, según explicó el vicepresidente de Marriott International para el sur de Europa, Richard Brekelmans, quien destaca especialmente la recuperación del sector del lujo.

Así mientras en el año 2022 se recuperaron los precios este año 2023 ha supuesto el año de la recuperación del nivel de ocupación. De hecho los precios en el caso de Marriott actualmente se sitúan en torno a una media del 20% respecto a 2019, si bien parte de ese aumento se debe a cambios en la proporción de los segmentos hoteleros en la cadena.

En España, el 20% de los alojamientos del grupo está clasificado como lujo; un 35% como premium y un 45% como select, un mix de activos que se espera mantener con las aperturas previstas en los próximos tres años. En estos momentos las reservas tempranas del mercado estadounidense y del de grupos anticipan también lo que puede ser un extraordinario año 2024.