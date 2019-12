Liquidación final de Martinsa Fadesa para levantar los últimos 2.000 millones

Hace once años, Martinsa Fadesa, el que fue el coloso del ladrillo, protagonizó la mayor suspensión de pagos de la historia de España, con una deuda que empezó en 5.000 millones y acabó rebasando los 7.000. Ayer a las 18.00 horas finalizaba el plazo para pujar del que podría ser el último gran lote de la compañía presidida por Fernando Martín. Muchos activos procedían de pujas anteriores desiertas y se han recortado hasta en un 30 % su precio. El objetivo es cancelar deuda por otros 2.000 millones de euros, una cifra parecida a la que se sacó en la subasta notarial anterior, que el junio pasado les permitió cancelar créditos ordinarios por valor de 2.300 millones de euros.

A partir de hoy, 27 de diciembre, se dará el pistoletazo de salida a la última fase de la liquidación del que fue un gigante inmobiliario. Será entonces cuando la administración concursal reparta entre los acreedores de la compañía que todavía no hayan cobrado los activos que no haya conseguido vender directamente o adjudicar mediante subasta. Pero para esto ya estaremos de lleno en enero de 2020, ya que las fechas vacacionales no ayudan a dar celeridad a los resultados.

Este pasado septiembre, la administración concursal de Martinsa-Fadesa puso en marcha la que podría ser la última en el proceso de liquidación. Como en la mencionada subasta de verano, en la de ayer no solo han participado terceros -que presentan ofertas en metálico por los bienes a subastar-, sino también los propios acreedores de la compañía o empresas del holding que han pujado con su deuda. Eso sí, siempre que la misma haya sido reconocida en el proceso judicial.

Los proyectos urbanizables de Soria y Salamanca

Aunque Martinsa Fadesa pasó a un segundo plano en este nuevo ciclo inmobiliario, sus activos no dejan de ser atractivos. En este último gran lote de viviendas ya construidas hay activos en Málaga, Ayamonte (Huelva), Oliva (Las Palmas), Pobla de Valbona (Alicante), Miño (A Coruña) y en Piélagos (Cantabria). Pero en esta puja notarial no hay solo viviendas, quizá lo más atractivo sean los suelos. Sobre todo porque los dos futuros ámbitos tienen uso predominantemente residencial e incluso uno de ellos tiene las bases para ser suelo finalista.

Se trata de 37 fincas urbanizables en Soria (en Los Royales Oeste), a un precio mínimo de 2,7 millones de euros (2.760.977 euros). También llamativa es la finca que hay en Terradillos, Salamanca, en el sector llamado Los Cisnes. Por un precio de algo más de un millón de euros, con una extensión de más de 520.000 metros cuadrados, están estas tierras de uso predominantemente residencial y con capacidad para la construcción de más de un millar de viviendas. Los terrenos se ubican junto a una urbanización ya consolidada.

El conjunto soriano tiene también aprobados los estatutos de la Junta de Compensación. Su visto bueno se realizó ya cuando la empresa encaraba el proceso para hacer frente a su deuda. Así, el Boletín Oficial de la Provincia publicó el anuncio con la aprobación municipal en su edición del 8 de abril de 2009. El PGOU señala para el sector de Los Royales Oeste tiene una capacidad orientativa de 1.852 viviendas. Desde el punto de vista de la habitación, las determinaciones asumen para la superficie un 64% de vivienda colectiva y un 16% para vivienda unifamiliar.

Solo se salvan dos empresas del holding

Recordar aquí que Martinsa Fadesa fue declarada en concurso de acreedores el 24 de julio de 2008 mediante autos, aprobándose posteriormente un convenio con sus acreedores. Ante el incumplimiento del mismo fue declarada la apertura de la fase de liquidación mediante auto de 6 de marzo de 2015 dictado por el juzgado de lo mercantil número 1 de A Coruña.

Asimismo, por auto de 28 de octubre de 2010 se acordó la acumulación de los concursos de acreedores de Town Planning Consultores (409/2008), Fercler (410/2008), Jafemafe (411/2008), Construcciones Portico (412/2008), Inomar (413/2008) e Inmobiliaria Marplus (414/2008), habiéndose declarado la apertura de la fase de liquidación en todas ellas. Ojo, que las sociedades anteriormente citadas están en concurso y sometidas por lo tanto al procedimiento dictado por el juzgado para sus correspondientes planes de liquidación, pero hay otras dos sociedades pertenecientes al holding que tienen unas condiciones espaciales.

Urbanización Club de Campo de Logroño S.L. y Fadesa Canarias S.L no se encuentran en situación de concurso de acreedores, razón por la cual tienen unas condiciones generales de venta específicas cuyo texto se puede consultar en cada activo en periodo de oferta.