Mediaset desafía a Vivendi (otra vez) y le cierra la puerta de la junta de accionistas

Mediaset ha prohibido a Vivendi la participación a la junta de accionistas que decidirá sobre los nuevos estatutos resultantes de la fusión. El grupo de la familia Berlusconi le ha cerrado la puerta este viernes a Simon Fiduciaria, quien posee los derechos de voto indirectos de Vivendi, con lo que no podrá participar en la junta que votará en las próximas horas la modificación de los estatutos de la eventual sociedad fruto de la fusión entre Mediaset Italia y España. Aunque Mediaset ha permitido el acceso de Vivendi a la reunión, no ha hecho lo mismo con Simon Fiduciaria, de modo que el grupo francés, en manos del multimillonario Vincent Bolloré, no podrá expresarse con el total de sus votos, sino que lo hará solo con los derechos de voto directos.

El grupo italiano ha informado en un comunicado de la decisión y argumenta que se debe a que Vivendi -que tiene un 28,8 % de Mediaset pero solo el 9,99 % de los derechos de voto directos- ha mostrado un comportamiento desleal desde 2016, cuando se retiró de un acuerdo de compra del canal privado Mediaset Premium. Los accionistas de Mediaset Italia votan este viernes en una junta extraordinaria un cambio en los estatutos y la gobernanza de la futura MediaForEurope (MFE), una sociedad que nacerá tras la fusión entre Mediaset Italia y su filial española, que tendrá sede legal en Holanda y que cotizará en las bolsas de Madrid y Milán.

El pasado 22 de noviembre, Mediaset convocó esta reunión tras constatar la incapacidad de llegar a un acuerdo con Vivendi, que se opone a la fusión, y avanzó que sus accionistas analizarían este viernes temas como las acciones de voto especiales o la configuración de "mayorías reforzadas (tres cuartos de los votos emitidos) para la introducción de cláusulas" determinadas.

Todos los cambios que se aprueben este viernes, serán sometidos a votación también por los accionistas de Mediaset España en una reunión que se celebrará en Madrid el próximo 5 de febrero. Mediaset Italia y España aprobaron su fusión en dos asambleas el pasado 4 de septiembre y a pesar de la oposición de Vivendi que, como esta vez, solo pudo participar con sus votos directos y no con los de Simon Fiduciaria.

Por estos hechos, el grupo galo ha iniciado acciones judiciales en Italia, España y Holanda y ha solicitado la suspensión cautelar de la operación. En octubre, el juzgado de lo Mercantil número de 2 de Madrid suspendió cautelarmente la fusión entre Mediaset Italia y España mientras resuelve la impugnación por parte de Vivendi de la Junta de Accionistas de Mediaset España que aprobó la operación. En Italia, el Tribunal de Milán (norte) examinará el próximo 21 de enero las medidas cautelares solicitadas por el grupo francés y Simon Fiduciaria, en relación a la operación.