Meloni da un golpe sobre la mesa y limita la influencia china en el consejo de Pirelli.

El Gobierno italiano se saca un 'as' de la manga en su pulso contra China y anuncia la intervención de la empresa automovilística Pirelli para limitar el acceso del grupo accionista chino CNRC (China National Tire and Rubber Corporation) a la tecnología que hace funcionar los sensores de sus neumáticos, ya que pueden recopilar información sensible.

El Ejecutivo mantenía bloqueada la renovación del consejo de administración de Pirelli desde el 19 de mayo para estudiar si aplicaba la "Golden Power" (acción de oro), una medida excepcional prevista para que el Estado proteja a las empresas estratégicas de intromisiones extranjeras.

Gracias a ese mecanismo, el Gobierno italiano puede vetar cualquier influencia de terceros en sectores sensibles, con independencia de quién haya otorgado la licitación, un poder especial que ya ejerció sobre la teleoperadora Telecom en 2016 con el fin de frenar la creciente influencia del grupo francés Vivendi en su accionariado.

En el caso de Pirelli, el Consejo de Ministros, liderado por la ultraconservadora Giorgia Meloni, ha impuesto una "autorización de seguridad industrial estratégica" que "establece límites al acceso de información" sobre los sensores CYBER que pueden implantarse en los neumáticos.

"Estos sensores son capaces de recoger datos del vehículo relativos, entre otras cosas, al estado de las carreteras, la geolocalización y el estado de las infraestructuras", informó el Ejecutivo en un comunicado.

Según esa nota, la información recogida por esos neumáticos puede transmitirse a sistemas de procesamiento en la nube y superordenadores para crear, mediante inteligencia artificial, "modelos digitales complejos que puedan utilizarse en sistemas de vanguardia como las ciudades inteligentes". "El uso indebido de esta tecnología puede entrañar riesgos considerables no solo para la confidencialidad de los datos de los usuarios, sino también para la posible transferencia de información relevante para la seguridad", justificó.

El Gobierno italiano reacciona de esta manera a la última renovación del consejo administrativo de Pirelli, por el que los accionistas chinos ganan un asiento y podrían elegir a su futuro consejero delegado. Los socios italianos Mtp y Camfin cuentan con el 14% de la compañía, mientras que el accionista chino CNRC posee el 37% de la empresa. Por ello, la norma aprobada también impone que "algunas decisiones estratégicas requerirán el voto de al menos 4/5 del consejo de administración".