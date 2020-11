El negocio 'gourmet' de la Casa de Alba entra en pérdidas tras el relevo de poder

El negocio 'gourmet' de la Casa de Alba no marcha con buen pie. La empresa enfocada a la venta de embutidos, vinos, cervezas, aceites o legumbres elaborados en sus fincas ha presentado sus resultados y se ha producido un 'giro' en sus cuentas: ha dejado atrás los 'números verdes' y ha perdido 387.047,88 euros en 2019. Este cambio se produce debido, principalmente, a que no ha registrado ese 'extraordinario' que sí logró el ejercicio anterior cuando registró 378.357,34 euros positivos en concepto de 'variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación' y que le hizo cerrar con un beneficio de 32.127,49 euros.

La evolución de las ventas tampoco ha sido positiva para la Casa de Alba ya que fue muy similar a la del año anterior. En 2019 los ingresos fueron de 1,06 millones de euros frente a los 1,03 millones que obtuvo un año antes. Es decir, solo ha logrado un incremento discreto del 3%. No obstante, durante 2019 ha logrado la contención de sus gastos de personal ya que la plantilla ha pasado de tener cinco trabajadores a solo tres, a cierre del ejercicio 2019.

Con el objetivo de dar la vuelta a estos resultados y regresar a los beneficios, la compañía ha realizado numerosos cambios. El primero realizado durante este año fue dar un lavado a su imagen y 'rebautizar' la compañía, que pasó de llamarse Condado de Salvatierra a Alba Fine Food. ¿El objetivo? Internacionalizar la compañía y lograr así atraer más clientes del extranjero con un nombre mucho más acorde para dicho fin. Esta nueva estrategia tendrá su impacto en las cuentas correspondientes al ejercicio de 2020.

Este no ha sido el único cambio realizado ya que también hubo 'revolución' al frente de su gestión. Cayetano Martínez de Irujo dejó de ser el administrador único y la compañía pasó a contar con su hermano Carlos, el actual duque de Alba, como único socio. Este relevo se produjo tras la venta de la sociedad ya que, según se desprende de las cuentas remitidas al Registro Mercantil, las deudas habían 'ahogado' a la compañía meses antes de su venta. Dicho montante superaba el millón de euros: 685.734,09 euros eran deudas a corto plazo, 337.481,97 euros se debían a proveedores y 127.605,33 euros eran deudas con otras empresas del grupo.

Este no ha sido el único desencuentro empresarial entre los dos hermanos. Carlos Juan Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo también rompió su vínculo en otra sociedad, Ducado de Alba SL, y lo hizo días antes de su salida de Alba Fine Food, la antigua Condado de Salvatierra. En esta ocasión, optó por extinguir la participación que ostentó Cayetano y ya figura como socio único de dicha sociedad. No obstante, esta empresa no ha tenido ningún ingreso por su actividad durante 2019 y cuenta con un patrimonio neto de -204.045,87 euros tras las pérdidas arrojadas en los años que sí estuvo operativa.

El actual duque de Alba figura como socio en distintas empresas. A las ya citadas de Alba Fine Food y Ducado de Alba se unen otras como Mibor Inversiones SL, Sercapio SL (es también administrador único), Castrofresno SL, Actividades Agrotécnicas y Euroexplotaciones Agrarias, en la que ostenta el cargo de consejero delegado y director general. Todas ellas dedicadas a la producción agrícola o ganadera, a excepción de la primera, centrada en la "adquisición, tenencia, disfrute, administración y enajenación de valores mobiliarios y otros activos financieros por cuenta propia, con exclusión expresa de actividades propias de las sociedades de inversión colectiva y de valores y bolsa", según señala su objeto social.

Por su parte, Cayetano Martínez de Irujo figura como presidente de Inversiones Princesa SA, en la que también están de consejeros algunos de sus hermanos como Alfonso y Eugenia. Esta sociedad se dedica al mundo de la inversión y cuenta con un patrimonio neto, a cierre de 2018 (último ejercicio presentado) de cerca de 18,6 millones de euros. Además, figura como socio de El Jamón de Serrano SL, dedicado a la restauración, y de Eurotécnica Agraria, centrada en la producción agrícola y ganadera, según consta en el Registro Mercantil.