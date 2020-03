El duque de Alba y su hermano Cayetano marcan distancia en el negocio familiar

Carlos Juan Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo (Madrid, 1948), duque de Alba, ha roto otro vínculo más con su hermano Cayetano, conde de Salvatierra. En este caso, se trata de un lazo empresarial, al extinguirse la participación del hijo menor de la fallecida de Alba en la sociedad Ducado de Alba S.L. El exjinete olímpico Cayetano Martínez de Irujo ha manifestado públicamente más de una vez que se siente abandonado por sus hermanos (menos Fernando) y no entiende que su hermana Eugenia no se haya interesado por él tras su última operación. De hecho, sigue inmerso en la promoción de su libro 'De Cayetana a Cayetano', que presentó el pasado noviembre, donde revela episodios oscuros de su familia, que no gustaron al jefe de la terrateniente Casa de Alba.

Ducado de Alba S.L. es una de las muchas sociedades domiciliadas en el madrileño Palacio de Liria (calle Princesa, 20) cuyo objeto es sacar réditos a la gran nómina de productos agrícolas procedentes de las fincas de esta poderosa familia terrateniente. A pesar de la fuerza del nombre de la sociedad, la entidad mercantil llevaba un año sin tener ingreso comercial alguno, como refleja el balance del ejercicio 2018. Tal vez ahora, con Cayetano Matínez de Irujo fuera de esta sociedad se reinicie la actividad marchita de la misma.

Saliendo de los números rojos

El conde de Salvatierra siempre ha dicho que sus hermanos, y en especial el actual duque de Alba le dejaron sin nada y le echaron de Liria. Lo cierto es que la sociedad que más beneficios da y que comercializa productos gourmet con el sello de las finca de los Alba es precisamente Condado de Salvatierra S.L. En el Registro Mercantil indica que Cayetano es el accionista mayoritario de esta entidad mercantil que sí que tiene un balance de ventas positivo, aunque el resultado del ejercicio referente al 2018 esté en números rojos (-123.224 euros).

En efecto, las ventas de esta sociedad se han incrementado respecto al ejercicio anterior casi un 20%. En esta ejercicio superan los 1,7 millones de euros. Y es que Cayetano ha apostado fuerte por productos tradicionales (aove, jamón ibérico, quesos y legumbres) y está introduciendo con éxito nuevas líneas de negocios, como es el de las cervezas artesanas. Es el caso de las marcas Casa de Alba Blonde Ale y Ambar Ale, que se hacen con la cebada procedente de las plantaciones que posee en la finca de Arroyuelas en Sevilla.

El actual duque de Alba con sus hijos.

Sin ingresos

Tampoco es cierto que el IV duque de Arjona recibiera lo peor de la herencia de su madre. Concretamente, dijo públicamente haberse quedado "descolocado" porque "el 1 de enero de 2015, un mes después de morir mi madre, mi hermano Carlos me quitó todo: todas las atribuciones que tenía dentro del palacio y dentro de la estructura, me dejó sin sueldo, me dejó en la calle. No tenía ningún ingreso".

La principal de sus herencias es la participación en la finca mencionada anteriormente donde fabrica cerveza. Se trata una heredad de 2.000 hectáreas en Carmona (Sevilla) llamada Las Arroyuelas. Finca que explota y aporta facturación al conde de Salvatierra. Según expertos consultados podría superar los 20 millones de euros en el mercado. La explota a través de la sociedad Eurotécnica Agraria SA., donde también participan de manera minoritaria sus hermanos. En 2012 presidió la sociedad a la muerte de su madre y actualmente lo hace uno de sus sobrinos, hijo de su hermano Alfonso: Javier Martínez de Irujo y Hohenlohe-Langenburg, que está casado con Inés Domecq.

En su patrimonio figura una casa en la Finca, la exclusiva urbanización del noroeste de Madrid conocida por ser el sitio en el que viven futbolistas y famosos, de Cristiano Ronaldo a Albert Rivera y Malú pasando por Luis Alfonso de Borbón y la heredera Margarita Vargas. También tiene dos casas en las inmediaciones de la plaza Mayor en Madrid e igual número en la localidad de Manilva, en Málaga. Casi todos estos inmuebles están destinados al alquiler. Todo esto sin contar obras de arte, que recibió de la herencia de su progenitora.