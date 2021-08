La nueva comisión que tendrán algunos clientes de Bankia tras la fusión

Caixabank y Bankia formalizaron su fusión a finales del primer trimestre de 2021, dando paso a la primera entidad de España por volumen de activos. Hecha la integración jurídica, ahora falta por culminarse la tecnológica, algo que ocurrirá en los próximos meses, se espera antes de que acabe el año. Así las cosas, a partir de ahora será cuando los clientes de ambas entidades, sobre todo los de Bankia, ya que fue el banco absorbido, comiencen a notar los cambios más sustanciales.

En este sentido, Caixabank ya ha comunicado a los que fueran clientes de Bankia y que estaban vinculados al programa Por Ser Tú, que desaparecerá la tarjeta de débito gratuita que tenían hasta ahora. Se le aplicará por tanto una comisión de mantenimiento de 36 euros al año, tal y como revelaba esta misma mañana Cinco Días.

Fechas clave

Para evitar este cobro, hace falta cumplir una serie de requisitos como la domiciliación de la nómina y contratación de algún tipo de producto como un seguro o un fondo, además, también será necesario utilizar la tarjeta de crédito dos veces al mes. En caso de no cumplir ninguno de estos supuestos, los clientes podrán seguir sin comisión alguna hasta junio de 2022, pese a que el cambio ya se hará efectivo a partir de enero del año que viene.

En cualquier caso, los clientes de Bankia podrán seguir operando con sus tarjetas de la misma entidad tal y como venían haciendo hasta ahora. Recibirán, por tanto, una nueva de Caixabank, cuando vayan a caducar. Es decir, no necesitarán ni tendrán que hacer ningún cambio manual.

Las cuentas que desaparecen de Bankia

Una de las modificaciones que el pasado abril ya era visible en Bankia fue la desaparición de algunos productos en el catálogo de su página web: como son la cuenta ON y la cuenta Dog Friendly. De hecho, al acceder a las cuentas de la entidad observábamos que seguían ofertando la Cuenta Joven, Mi Primera Cuenta, Cuenta Fácil y Cuenta de Psgo Básica. Pero si echábamos un vistazo cómo estaba la misma página web el pasado febrero (con Wayback Machine, el servicio que contiene base de datos y copias de una gran cantidad de sitios de Internet) veíamos algunas diferencias.

Entonces, se comercializaba la cuenta ON para una gestión 100% online y en la que no se cobraban comisiones por administración y mantenimiento de la cuenta. Se incluía también la cuenta Dog Friendly, pensada para "los amantes de los animales". Recordemos que la cuenta ON era la única que se había quedado fuera del programa 'Por ser tú', que requiere cierta vinculación con la entidad para no pagar comisiones que, por cierto, subieron hace un año.