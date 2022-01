Openbank (Santander) ya está listo para destapar su plataforma en Argentina

Banco Santander está preparado para estrenar su plataforma 100% online en Argentina. Openbank, cuyo responsable en este país es Federico Procaccini, aterrizó con pies de puntillas a finales de agosto del año pasado bajo el formato 'friends&family'. Tras cuatro meses tanteando el mercado ha podido constatar una dinámica muy buena, según ha podido saber La Información. La experiencia obtenida bajo el proyecto piloto le llevará a abrir su puerta a todo el público en las próximas semanas.

Desde que tocó tierra en verano tras recibir la autorización regulatoria del Banco Central de la República Argentina, Openbank ha hecho sucesivos llamamientos a través de sus redes sociales para captar a potenciales clientes y que estos se fueran apuntando en una lista de espera. Esta fórmula ya fue utilizada por la entidad en el resto de países en los que está presente como Portugal, Alemania y Países Bajos. Sirve para no dar ningún paso en falso y asegurarse de que la llegada a un país se realiza de la forma más exitosa.

Los clientes que se han ido registrando en la lista durante los últimos meses han venido adquiriendo de una manera paulatina la posibilidad de acceder a a unos pocos servicios del banco online del grupo Santander. Por ahora han estado limitados a algunos muy básicos como la simple apertura de una cuenta de ahorro, una tarjeta de débito o la posibilidad de retirar e ingresar dinero. Una vez se abra al público está previsto que se incorporen novedades y la oferta se vaya alineando con la que Openbank ya ofrece en el resto de geografías.

Los que han probado la app argentina echan en falta el Roboadvisor, puesto que todavía tienen un acceso muy limitado que no la diferencia de la competencia

Algunos de los clientes que han podido probar y explorar con ella opinan que funciona bien. Pero la mayoría echa en falta un catálogo más amplio que permita diferenciar esta aplicación de otras de la competencia. Muchos reclaman, sobre todo, la posibilidad de invertir en renta variable, en fondos o ETFs. De hecho, el servicio de inversión automatizado Roboadvisor es uno de los más aclamados y acaba de cerrar el mejor ejercicio de su historia. Las entradas netas en fondos también superaron en más de un 200% las logradas un año antes y las operaciones de compraventa en el bróker mantuvieron tasas de crecimiento a doble dígito.

La apertura de Openbank a todo el público y la incorporación de más productos y servicios es algo que se lleva aguardando con ansias en Argentina, pues fue en 2020 cuando empezaron a escuchar por primera vez que Banco Santander lanzaría esta plataforma con intención de irrumpir en el sector financiero argentino. Precisamente el mayor reto que tiene por delante el grupo español con su banco 100% online es su expansión internacional. Los planes de Ana Botín y del consejero delegado de este ariete digital Ezequiel Szafir pasan por llegar a diez nuevos mercados en el medio plazo. Por ahora ha cumplido la mitad de su promesa.

Como se ha indicado, opera ya en Portugal, Alemania, Países Bajos y España. Y ahora lanzará su actividad en el quinto destino: Argentina. Está pendiente su llegada a México y Estados Unidos, donde se mantiene a la espera de superar varios trámites burocráticos. En Europa incluso ha solicitado licencia bancaria en todos los países posibles con el objetivo de tener libertad a la hora de elegir un nuevo territorio, si bien por el momento no ha querido desvelar en qué otros tiene pensado acomodarse. Lo previsible es que sume algún país europeo más a su pasaporte global.

Se da la circunstancia de que Openbank no solo sirve para llegar a otro público que aspira a una relación con su entidad más digital, sino que funciona también como puerta de entrada al grupo en jurisdicciones donde todavía no ha podido llegar. Es el caso de Países Bajos. Banco Santander no ha puesto el ancla a nivel retail en este país, pero está aprovechando para llegar a los clientes neerlandeses a través de su plataforma. No se descarta que a la hora de elegir una nueva región estudie esta vía para generar eficiencias.