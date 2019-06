Así fue el pelotazo inmobiliario en la isla que ha llevado a Shakira a los tribunales

El nonagenario actor Sean Connery vive retirado con su Oscar, sus Baftas y sus Globos de Oro en Nassau, Bahamas, desde hace dos décadas. En concreto, en la avenida Lyford Cay. Cuando en 2010, el actor escocés y su esposa Michelle se vieron envueltos en un caso de blanqueo que se deslizaba de la 'operación Malaya' de Jesús Gil, por una permuta de terrenos en Marbella, su abogado espetó a la que suscribe esta noticia: "¡Váyase usted a escribir de Bonds Cays!"

Cumpliendo los deseos del letrado del eterno Connery hablemos ahora del complejo de lujo llamado Bonds Cays, que se montó sobre una paradisiaca Isla Berry. Poco más de 200 frondosas hectáreas, playas de postal y a 300 kilómetros de Miami. Aguas cristalinas y demás.

Bahamas, De la Rúa y el párking del juzgado

Un lugar a tiro de piedra para muchas fortunas latinoamericanas y escondido, tanto como lo hace ahora Shakira -que huye del paseíllo judicial y busca con su equipo lo que nunca hubiera imaginado: alquilar una plaza de párking en los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona) para declarar por un presunto delito de fraude fiscal de 14,5 millones-. Según Hacienda, la colombiana debería haber pagado sus impuestos en España entre 2012 y 2014 por un valor de más de 14 millones de euros, pero ella declaró vivir en Bahamas.

Pero volvamos a esta isla, donde tenía su domicilio fiscal y Hacienda la acusa de no estar realmente residiendo allí. Según Forbes, la firma de inversión Guggenheim Partners LLC, cofundada por el magnate estadounidense J. Todd Morley, pagó 16 millones de dólares (14, 5 millones de euros) por este lugar a un paso del Mar Caribe.

La expareja de Shakira, Antonio De la Rúa, socio de J.Todd Morley en el fondo de inversión G2 Investment Group, aprovechó sus contactos no solo en Argentina (su familia está íntimamente ligada con la presidencia de este país), sino también en EEUU y vendió el lugar como nadie.

Lo cierto es que hay informaciones que aseguran que la isla está a la venta, porque el pelotazo inmobiliario no fue tal. Pero este medio no ha podido corroborarlo. Españoles como Miguel Bosé o Alejandro Sanz se interesaron por adquirir un trocito de Bonds Cay, aunque finalmente no lo hicieron.

Lo cierto es que la relación de Shakira con Bahamas es estrecha. Y no solo porque haya estado en diversas ocasiones allí con el futbolista Gerard Piqué y sus hijos de vacaciones. En la filtración fue obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en España con El Confidencial y La Sexta, se dedujo que la cantante colombiana había trasladó a Malta sus derechos musicales, valorados en 31,6 millones. Entonces el domicilio fiscal que figuraba no era Bonds Cay, sino una dirección en Nassau, todo en Bahamas. Muy cerca de la casa de Sean Connery. Se cierra el círculo.

Entonces, su letrado, el argentino Ezequiel A. Camerini, argumentó que "Shakira como artista internacional ha tenido diferentes residencias a lo largo de su vida profesional, estando siempre en total cumplimiento de las leyes de todas las jurisdicciones en las que reside".

Según la Fiscalía, Shakira residió en los años 2012, 2013 y 2014 en España y sus estancias en el extranjero solo fueron "esporádicas", por lo que no se puede considerar que tuviera relación alguna con las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo. La única sería que eran el domicilio de las sociedades a través de las cuales canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional. Unos movimientos que habría ocultado al Fisco a través de un entramado societario offshore que ahora le lleva ante el juez.

La querella destaca que Shakira vivió de 'manera habitual' entre el 2012 y el 2014, primero en una vivienda en Barcelona y después en una casa en Esplugues, que fue adquirida junto con su pareja Gerard Piqué. Las estancias fuera de España de la cantante en ese tiempo fueron 'por motivos profesionales', con una duración muy corta, a excepción de Estados Unidos, donde participó en el programa ‘La Voz”