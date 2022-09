Siemens planta cara a Rusia y niega que la fuga obligue a detener el flujo de gas.

Rusia cumple su amenaza y cierra el grifo del gas a Europa. El consorcio estatal ruso Gazprom asegura que una fuga de aceite de una turbina del Nord Stream 1 impide suministrar a Alemania, ante esta afirmación, la empresa energética alemana Siemens Energy, responsable de reparar el gaseoducto, rechazó que una fuga de aceite como la que Gazprom dice que ha detectado en una estación compresora del gasoducto Nord Stream 1 sea motivo para suspender el flujo de gas. "Como fabricante de las turbinas, únicamente podemos afirmar que un hallazgo así no constituye una razón técnica para detener el funcionamiento", dijo un portavoz de la empresa alemana, citado por los medios.

Agregó que "estas fugas normalmente no suelen afectar al funcionamiento de una turbina y pueden sellarse in situ" y precisó que se trata de "un procedimiento rutinario en el marco de las tareas de mantenimiento". Subrayó, además, que en el pasado, la aparición de este tipo de fugas no ha llevado a la suspensión de las operaciones.

Indicó que Siemens Energy no está realizando actualmente trabajos de mantenimiento, pero que está dispuesto. "Independientemente de esto, ya hemos señalado en varias ocasiones que hay suficientes turbinas disponibles más en la estación de compresión de Portovaya para el funcionamiento de Nord Stream", afirmó.

En tanto, el Gobierno alemán declaró que ha "tomado nota" del reciente anuncio de Gazprom, que, dijo, no comenta en sí. "Pero en las últimas semanas ya hemos visto la poca fiabilidad de Rusia y hemos continuado de forma inquebrantable y consecuente con nuestras medidas para reforzar la independencia de las importaciones energéticas rusas", dijo una portavoz del Ministerio de Economía en un comunicado. En ese sentido, aseguró que Alemania está ahora "mucho mejor preparada que hace unos meses".

Así, el nivel de los depósitos de almacenamiento de gas están ahora al 84,3%, es decir, que el objetivo de llenado del 85% para el 1 de octubre debería poderse alcanzar ya en los primeros días de septiembre, precisó. "También estamos avanzando en el suministro por vías distintas a los gasoductos rusos y en las nuevas capacidades de desembarco de gas licuado", agregó.

Reconoció que los tiempos son "difíciles" y que quedan por hacer "grandes esfuerzos", pero se mostró convencida de que Alemania va "por buen camino" para hacer frente a la situación. "La situación en el mercado del gas es tensa, pero la seguridad del suministro está garantizada", aseguró.

En general, agregó, el Gobierno observa la situación muy de cerca en estrecho intercambio con los operadores de red y la Agencia Federal de Redes, la autoridad reguladora de los mercados de redes en Alemania.

Por su parte, el presidente de la Agencia Federal de Redes, Klaus Müller, comentó que "en vista de la decisión rusa de no permitir por el momento el flujo de gas a través de Nord Stream 1, las terminales de GNL, los relevantes niveles de almacenamiento y las necesidades de ahorro significativas ganan en importancia". "Está bien que, en tanto, Alemania esté mejor preparada, pero ahora depende de todos y de cada uno", dijo en un mensaje en Twitter.