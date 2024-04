Tavares (Stellantis) ve al coche eléctrico en mala dirección para bajar su precio

Carlos Tavares, consejero delegado del grupo Stellantis, ha asegurado que la tecnología utilizada en los vehículos eléctricos no es suficientemente accesible para promover una transición realista hacia la descarbonización de todos los aspectos sociales.

"Está claro que la tecnología del vehículo eléctrico está ciertamente en el camino equivocado para ser más asequible, y hemos estado explicándolo por un tiempo. Tomará un tiempo para hacer la movilidad más limpia y asequible" ha expresado Tavares durante el segundo debate anual del Freedom Mobility.

Así ha contestado el directivo sobre como crear un mercado de vehículos y movilidad eléctricos, en especial para la clase media y los grupos socioeconómicos apartados. "Como sabemos, en Asia podemos encontrar soluciones mucho más competitivas ahora mismo de esa misma tecnología, lo que significa que el mundo occidental se enfrentará a un cambio muy significativo, un cambio 'darwiniano', en términos de impacto en la producción, empezando con Alemania, pero también en el mundo occidental y veremos cómo nuestras sociedades van a reaccionar", defiende Tavares.

Este foro tenía como objetivo responder a la pregunta "¿Cómo el planeta puede acomodar las necesidades de movilidad de 8.000 millones de personas?" a través de diversos debates, con la participación de cinco expertos en sectores como la tecnología e inteligencia artificial, medio ambiente, energía, economía y justicia social.

En relación con el uso de combustibles alternativos y biocombustibles para solucionar la transición energética en la movilidad, Tavares confía en que "deberíamos alejarnos del punto de vista dogmático en el que una medida encaja todo", referido a la electrificación, y ha insistido en que los vehículos deben pasar "un avance significativo".

"Desde un punto de vista ambiental, añadir 500 kg más de materias raras adicionales no parece una solución muy razonable. Así que es claro que la industria, basada en nuevos ingredientes químicos, necesita alcanzar en las próximas décadas un avance en la densidad de las células de energía para que reduzcamos al menos el 50% el peso el uso de materias raras en los vehículos eléctricos", subraya el director.

En cuanto a sustitutos energéticos, Tavares considera que si bien los biocombustibles como el etanol "son una buena solución" para la movilidad, no deben oprimir "a la alimentación y a la agricultura", porque "necesitan una cantidad significativa de tierra para que puedan producirse".

La sustitución del transporte privado por un modelo publico no es para el directivo una solución realista, ya que se ha intentado en el pasado, pero "no ha funcionado". "Si el transporte público fuera la respuesta correcta, y puede serlo, no estoy diciendo que no lo sea, la pregunta es, ¿por qué no funcionó en los últimos 70 años? ¿Por qué no funcionó el transporte público durante 70 años? Porque se han hecho muchos intentos, se han realizado muchas inversiones, muchas ciudades lo han intentado, pero la mayoría ha fracasado", ha puntualizado

En su lugar, Tabares confía en un modelo híbrido, como el 'car-sharing', para cambiar el enfoque hacia un modelo más sostenible. "Creo que es un enfoque diferente en la forma en que entendemos las necesidades de las personas y la forma en que procesamos los datos y entendemos dónde deberíamos poner la capacidad y cuándo optimizar la conveniencia y reducir las emisiones" ha afirmado.

Cambio en el modelo de transporte

La plataforma YouGov ha presentado durante el evento los resultados de un estudio realizado a 5.000 personas procedentes de Brasil, Francia, India, Marruecos y Estados Unidos. Según la investigación, uno de cada cuatro no pueden escoger modelos de transporte más 'ecofrendly' para cambiar sus hábitos, siendo más notable en EEUU, donde más de la mitad de las personas de entornos rurales no quiere alterar su modo de transporte.

El estudio demuestra también que tres de cada cuatro personas si que están buscando modelos más sostenibles, mientras menos del 10% ya han llevado a cabo cambios profundos. En cuanto al transporte individual, seis de cada diez ciudadanos se prestan a abandonar este modo, en especial en India, Brasil y Marruecos. Los mercados más desarrollados, en cambio, cifran la disposición en menos del 50%, hasta el 28% en las zonas rurales de EEUU.

Otro de los enfoques del estudio es "¿Quién esta dirigiendo esta revolución verde?", a lo que un 36% asegura que está en manos de los legisladores, un 33% los ciudadanos y un 26% las empresas. En Estados Unidos, sin embargo, las empresas superan a los ciudadanos, hasta el 33%.