Twitter rebate los últimos argumentos de Musk para "escapar" de la compra

Twitter rebatió este jueves los últimos argumentos del empresario Elon Musk para "escapar" del acuerdo de compra de la red social mientras sigue tensándose su batalla en un tribunal de disputas comerciales de Estados Unidos. El presidente de Twitter, Bret Taylor, compartió hoy en un mensaje de esa red social un documento de 127 páginas para responder a unos argumentos que Musk entregó recientemente de manera confidencial en el juzgado para oponerse a la demanda de la red social.

En julio, Twitter demandó a Musk en un tribunal de Delaware para forzarle a adquirir la empresa después de que este intentara anular la operación alegando que la red social no le entregó las cifras sobre cuentas falsas que él requería. El pasado viernes, el fundador de Tesla presentó una contrademanda contra Twitter que no se ha hecho pública por si la empresa exigía ocultar información sensible contenida en sus argumentos, a los que respondió hoy directamente.

Taylor dijo que los argumentos en la contrademanda de Musk "son imprecisos en cuanto a los hechos, legalmente insuficientes y comercialmente irrelevantes", y aseguró que la empresa está "esperando al juicio". "Según Musk, él -el fundador multimillonario de varias empresas, asesorado por banqueros y abogados de Wall Street- fue engañado por Twitter para firmar un acuerdo de compra de 44.000 millones de dólares", empieza el documento.

La empresa cita y rebate uno a uno más de doscientos párrafos de la contrademanda confidencial de Musk, en la que acusa a Twitter de no entregarle las cifras de cuenta falsas y manipular "métricas clave" de los usuarios activos. Twitter describe esos argumentos, que incluyen "una serie nueva de excusas", como una "historia inverosímil" creada "para escapar de un pacto de compra que Musk ya no veía atractivo" una vez que la bolsa y su patrimonio perdieron valor.

El juicio entre Twitter y Musk para resolver la disputa por la compra de la red social comenzará el 17 de octubre, a menos que ambas parten acuerden otra fecha, y durará cinco días, según las comunicaciones recientes del tribunal.