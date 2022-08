Zuckerberg no compra una empresa a cambio de no aparecer en una demanda

El consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, se comprometió este martes con el Gobierno de Estados Unidos a no adquirir a título individual la firma de realidad virtual (RV) Within, a cambio de que la Administración le retire de una demanda en que aparecía como acusado. En un comunicado, la Comisión Federal del Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) reveló el acuerdo con Zuckerberg, por el que este promete no comprar Within ni su aplicación de ejercicio físico Supernatural.

La demanda de la FTC contra Meta -hasta octubre pasado conocida como Facebook- se mantiene, pero en esta no aparecerá ya Zuckerberg como acusado a título personal. El pasado 27 de julio, el Gobierno estadounidense presentó una demanda antimonopolio para que se bloquee la adquisición por parte de Meta de Within. En su solicitud, la FTC argumentó que la adquisición de Within por parte de Meta, "una de las mayores tecnológicas del mundo", "reduciría sustancialmente la competencia o se tendería a crear un monopolio".

Agregó que esa pérdida de competencia podría arrojar "resultados dañinos, como una menor innovación, menor calidad, mayores precios, menores incentivos para atraer y mantener empleados y menos opciones para el consumidor". La FTC tachó de "ilegal" esta adquisición y señaló que Meta podría haber elegido competir con Within con sus propias aplicaciones de "fitness" de realidad virtual.

"Si puede seguir adelante con esta propuesta de adquisición de Within, la fusión supondría una probabilidad razonable de una menor competencia sustancial en el mercado de las apps de fitness de realidad virtual", avisó el regulador. La demanda antimonopolio fue presentada contra Meta, su consejero delegado, Mark Zuckerberg, y Within.