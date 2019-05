Ábalos desmiente que Carmen Calvo vaya a ser la próxima presidenta del Congreso

El secretario de organización socialista, José Luis Ábalos, ha descartado en una entrevista en TVE que la actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, vaya a ser la próxima presidenta del Congreso, como apuntaban algunos rumores. "Si tuviera que apostar, a Carmen Calvo la sigo viendo donde está", ha dicho el dirigente del PSOE.

Ábalos ha asegurado que, "aunque no le gustan las quinielas", no cree que la mano derecha de Sánchez vaya a suceder a Ana Pastor, la diputada del Partido Popular que preside el Congreso de los Diputados desde julio de 2016. Para el secretario socialista "no hay ninguna prueba" que avale los rumores que se han publicado en los últimos días.

El secretario del PSOE también ha hablado sobre los posibles acuerdos de investidura y ha descartado un pacto con Ciudadanos. "El propósito es formar gobierno de orientación socialista", ha asegurado. Según ha dicho Ábalos, antes de cerrar ningún acuerdo o colaboración con otro partido, este deberá comprometerse a seguir "dos líneas básicas: un programa socialdemócrata y un marco constitucional que debemos respetar". "Con Podemos tenemos una experiencia positiva que queremos reanudar", ha añadido.

No obstante, el posible pacto con Pablo Iglesias del que habla Ábalos no incluiría a Podemos en el Gobierno, sino que serían "acuerdos programáticos" puntuales que "faciliten la institucionalidad". El secretario del PSOE ha vuelto a insistir en que su partido apuesta por un Gobierno monocolor. "A priori la intención nuestra sigue siendo la misma: un Gobierno socialista".

En el PSOE también están dispuestos a sentarse con el resto de partidos, incluida la derecha, a quien Ábalos ha preguntado "si van a permitir que gobernemos o va a obstruir y va a impedir que haya la estabilidad necesaria en España", ha sentenciado.