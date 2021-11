El aeropuerto de La Palma paraliza su actividad por la acumulación de ceniza. 

La erupción del volcán Cumbre Vieja deja incomunicada por aire a la isla. El Aeropuerto de La Palma se encuentra inoperativo esta mañana de sábado por la acumulación de cenizas procedentes del volcán, ha informado AENA, mientras que el resto de aeropuertos de Canarias se mantienen abiertos sin novedades. A este respecto, la compañía aérea Binter ya ha anunciado la cancelación temporal de sus conexiones con La Palma al menos hasta el vuelo de las 13:00 horas incluido, mientras sigue evaluando la situación.

El cierre del aeropuerto coincide con un empeoramiento de la calidad del aire en la zona sur de Las Manchas, lo que ha llevado a cortar el acceso por la carretera de Fuencaliente, ha informado el Cabildo de La Palma. En cambio, las carreteras que llevan hacia la costa, donde la calidad del aire es buena, se realizarán a través de las lanchas de la Armada.

El Cabildo ha informado también de que en las últimas horas ha habido movimientos de lava en el área de Todoque, canalizando la energía hacia la costa, mientras que el sector norte se mantiene estable. Desde la medianoche, se han producido cuarenta terremotos en La Palma, el mayor de ellos de magnitud 4.6, registrado a las 03.07 horas en el municipio de Villa de Mazo a 37 kilómetros de profundidad, y que ha sido sentido con intensidad IV. Asimismo, indican que quienes vayan a viajar consulten previamente su aerolínea.

Sánchez pide a Bruselas un Fondo de Solidaridad

En su nueva visita a La Palma, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue acompañado de la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció la disposición a pedir de manera formal a la Comisión Europea del Fondo de Solidaridad para conseguir recursos con los que afrontar la reconstrucción de todos los daños generados por la erupción.

Sánchez esperaba haber tenido oportunidad de conversar sobre este asunto en persona en Santa Cruz de La Palma con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, pero este finalmente no ha podido realizar la visita que había anunciado a la isla, debido, precisamente, a dificultades en las conexiones aéreas.

Así, Sánchez subrayó que, aunque la emergencia no ha terminado, todas las administraciones están haciendo un trabajo permanente para valorar los destrozos provocados por el volcán, sin descuidar otro tipo de daños del que es de que "posiblemente no se van a poder reparar nunca". El presidente se refería así aquellos ciudadanos que, con su casa, han perdido algo más que una propiedad o un recurso de vida; han perdido recuerdos y relaciones emocionales de una vida entera. "No puedo hacerme una idea de que eso representa", confesó.