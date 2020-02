Los alcaldes del PP irán a los tribunales para reclamar 750 millones del IVA

Los alcaldes del PP reclamarán ante los tribunales la liquidación del IVA de un mes de 2017, que no les ha sido retribuida, unos 750 millones de euros para el conjunto de las corporaciones locales, si el Gobierno no les proporciona alguna alternativa.

Así se lo expresarán a las ministras de Hacienda y de Política Territorial, María Jesús Montero y Carolina Darias, respectivamente, en la reunión que mantienen este lunes en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local (Cnal).

En declaraciones a los medios, a la entrada al encuentro, el alcalde de Zaragoza y portavoz del PP en la Femp, Jorge Azcón, ha advertido que, si el Gobierno no se aviene a pagar "lo que debe a los ayuntamientos", los municipios del PP se plantean "muy seriamente acudir a los tribunales para reclamar lo que es nuestro, de cada uno de los habitantes". A su juicio, para el Gobierno los entes locales no son "una prioridad", ya que en el orden del día de la Cnal, ha dicho, no figura "ninguna medida que pueda mejorar la financiación de los ayuntamientos".

Azcón no entiende como "siendo los ayuntamientos los más cumplidores con la estabilidad presupuestaria" son los "peor tratados".

Ha explicado que el IVA que reclaman "no es ninguna dádiva", que se tiene que pagar a los ayuntamientos porque "se nos debe y no porque haya un gobierno que discrecionalmente decida si lo hace o no". El alcalde de Zaragoza ha especificado que de los 750 millones de deuda conjunta con los municipios, a Zaragoza le corresponde 6,5 millones.