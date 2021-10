El asesor de Aristrain dice que comunicó al banco el cambio de residencia a Suiza. 

El que fuera asesor bancario del siderúrgico guipuzcoano José María Aristrain ha asegurado este viernes que el empresario le comunicó que "había decidido mudarse" antes de trasladar su domicilio a Suiza, y que, una vez establecido allí, le envió el correspondiente certificado de residencia fiscal. En esta sesión también han declarado ante la Audiencia Provincial de Madrid, igualmente como testigos, varios trabajadores de Aristrain, incluido uno de sus escoltas, que lo han definido como un hombre "muy receloso con su vida privada", motivo por el que nunca les habría anunciado su cambio de residencia, según recoge Efe.

De todos los testigos que han comparecido hasta la fecha, el ex del banco de inversión JP Morgan Juan Manuel Soto ha sido el único que ha admitido que el empresario le puso en conocimiento de su decisión de marcharse de España, al tratarse de un trámite obligado. "Me entero primero porque él me informa de que ha decidido cambiar de residencia, y me dice que cuando esté hecho nos proporcionará un certificado", ha indicado Soto, que ha reconocido que el banco recibió, por parte de la Agencia Tributaria, un requerimiento de información sobre el siderúrgico.

En su respuesta, "se cometió un error a la hora de notificar la información fiscal y se comunicó el reembolso de su patrimonio personal al irse a Suiza como si aún fuera residente fiscal en España. Pero luego se solventó", ha relatado.

"Muy receloso" con su vida privada

La jornada la ha inaugurado el exgestor "administrativo y personal" de Aristrain, que ha dicho que "de lo único" que ha tenido conocimiento sobre Suiza, "aparte de vacaciones y de esquiar, es que el niño (el hijo del empresario) estuvo una temporada allí y participaba en campeonatos infantiles de motor".

Y es que, ha señalado uno de los miembros del equipo de seguridad de la familia entre 2000 y 2013, "es muy receloso con su vida privada". A la pregunta de la Fiscalía de Madrid de si les dijo a sus escoltas que se iba a vivir fuera de España, el testigo ha recalcado que "no era un cliente con el que se pudiera mantener esa relación, no se daban esas intimidades". "Era muy frío el trato con él. Era un cliente muy complicado de llevar", ha apuntado.

Una de sus empleadas declara que estuvo en Suiza

Junto a ellos han intervenido dos empleadas domésticas de Aristrain que trabajan en la vivienda que éste posee en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Una de ellas ha sostenido que la familia "siempre" vivía en Suiza, y que ella los veía "muy poco", especialmente al empresario.

El cambio de residencia es clave para este proceso, ya que la Fiscalía de Madrid considera que Aristrain "simuló" el traslado de su domicilio fiscal, lo que originó a la Hacienda Pública un perjuicio superior a los 7 millones de euros en IRPF, y de alrededor de 2,7 millones sobre el patrimonio.

Un relato que rechaza la defensa, ejercida por el abogado Ignacio Ayala, que, en las cuestiones previas, lamentó ante el tribunal que se trate de un caso inédito en el que "se niega cualquier efecto jurídico a la acreditada residencia en Suiza". En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público lo acusa de un supuesto fraude fiscal de 211 millones de euros entre 2005 y 2009, y pide para él 64 años de cárcel y 1.190 millones de euros de multa.

Sin embargo, en la sesión previa, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, presidida por la juez Carmen Compaired, declaró la prescripción de varios delitos fiscales que ascendían a 24 años de prisión y una multa de 410 millones de euros, con lo que quedan al margen del plenario. El juicio se retomará el próximo viernes, 5 de noviembre, con las últimas testificales.