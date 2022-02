ATA rechaza el sistema de cotización por tramos para todos los autónomos.

La federación de autónomos ATA ha rechazado la última propuesta de la Seguridad Social para un sistema de cotización por tramos vinculado a los ingresos reales y ha demandado seguir cinco años con el sistema actual, pero con modificaciones que incluyan subidas anuales de la base de cotización del 5%. ATA está integrada en la patronal CEOE, que en julio de 2021 suscribió con el Gobierno y los sindicatos el acuerdo para la reforma de las pensiones que incluía avanzar en un sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos.

No obstante, la federación considera que los datos utilizados por el ministerio para calcular los tramos no son fiables y no se corresponden con la capacidad económica real del colectivo. "Cualquier sistema que se implante ahora sin un reordenamiento del RETA (régimen especial de trabajadores autónomos) y con información más fiable de la Agencia Tributaria (módulos, societarios, familiares colaboradores, autónomos en pérdidas) conllevará inequidad e injusticia en el sistema", asegura ATA en la propuesta trasladada al ministerio.

Por esta razón propone que en los próximos cinco años, mientras se estudia cómo hacer la reforma del sistema, se recupere el salario mínimo interprofesional (SMI) como referencia de la base mínima de cotización en el RETA para personas físicas, con un incremento anual de alrededor el 5% durante ese periodo. Asimismo, plantea establecer tres tramos por debajo del SMI, con respectivas bonificaciones de cuota del 75%, el 50% y el 25%, teniendo en cuenta que estos tramos bonificados deberán regularizar su cotización transcurrido el ejercicio fiscal.

Por encima del SMI estaría la base mínima de personas físicas igualada al SMI y para los societarios sería la base mínima actual incrementada también un 5% anual. Además, ATA propone el destope de la base a los 47 años para que puedan cotizar más aquellos que puedan y quieran, y reclama que para los autónomos societarios las cuotas de autónomos sean deducibles en el impuesto de sociedades.

ATA ha respondido así en la reunión de este lunes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que la semana pasada modificó su propuesta inicial con una reducción de tramos, una rebaja de la cuota más elevada para dejarla en 991 euros en 2031 y una redefinición del concepto de rendimiento neto. La propuesta de la Seguridad Social tampoco es del agrado de UPTA, organización de autónomos vinculada a UGT, que reclama una exigencia contributiva mayor para los autónomos que más ganan y un menor esfuerzo para quienes menos ingresen, en especial para quienes estén por debajo de 700 euros mensuales, según ha recordado hoy su presidente, Eduardo Abad.