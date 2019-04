Bertrand Ndongo, el 'camerunés de Vox' que ataca en Twitter a otros inmigrantes

Bertrand Ndongo, más conocido como el 'camerunés de Vox', saltó a las redes como el inmigrante que apoyaba al partido ultraderechista. Sus apariciones en mítines de Vox son habituales, aunque su fuerte reside en Twitter, donde publica con frecuencia vídeos en los que ataca al resto de partidos, cuestiona medidas progresistas o incluso carga contra otros inmigrantes.

“Si tan racistas son los españoles ¿qué hacéis aquí?”, preguntaba a otros inmigrantes esta semana en Twitter, donde acumula casi 17.000 seguidores. “Estáis aquí viviendo perfectamente y no tenéis el valor de decir gracias. ¿Cuándo vais a dejar de escupir sobre la mano que os da de comer?”, añadía.

¿Tan malos son los españoles?

¿Tan mal te va, amigo negro ?

Los españoles, no se merecen para nada las palabras que les dedicamos. @vox_es @madrid_vox pic.twitter.com/qS0CfVhrqo — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) 24 de abril de 2019

Además de triunfar en internet, Bertrand dio el salto a la televisión la pasada semana, cuando acudió a Espejo Público para ser entrevistado por Susanna Griso. Allí aseguró que, aunque no puede votar a Vox, sí es simpatizante de la formación. Tampoco habla en nombre de ellos: “Hablo en nombre de mí (sic)”, dijo ante las cámaras.

En la entrevista defendió que no era una incoherencia ser inmigrante y votar a un partido de extrema derecha. “Yo no puedo apoyar a Podemos solo porque soy negro y porque pongan en el ayuntamiento ‘Welcome refugees’. No podemos defender el efecto llamada.”

Bertand también carga en las redes contra el movimiento feminista, al que califica de "nazi" y de "criminalizar a los hombres por ser hombres". Por otra parte, para este simpatizante de Vox, el aborto es "matar a inocentes que no se pueden defender", señalaba en uno de sus últimos vídeos de Twitter.

Aunque Betrand asegura que no tiene ningún puesto en el partido de Abascal, que "nunca ha conocido a nadie en Vox" y que nadie de la formación ha intentado 'ficharle', sí la menciona en todas sus publicaciones, habla en actos del partido y se fotografía con líderes como Rocío Monasterio.