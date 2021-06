Bildu, presente en un homenaje a las víctimas con reducida presencia del PP

La coalición abertzale EH Bildu ha estado representada por primera vez por su portavoz parlamentaria, en este caso Mertxe Aizpurua, en el homenaje anual que el Congreso rinde a las víctimas del terrorismo, en una edición en la que el PP ha optado por una presencia reducida y al que no ha acudido Vox. Aizpurua se ha sentado en primera línea, en el banco azul reservado al Gobierno, junto al resto de portavoces de los partidos que han acudido al acto, un evento en el que no ha estado la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, quien ha preferido participar en la concentración organizada por varias asociaciones de víctimas fuera del Congreso.

No obstante, el PP sí ha estado presente en el tributo que se ha rendido a las víctimas en el hemiciclo en las figuras de la vicepresidenta segunda de la Cámara, Ana Pastor, y el secretario cuarto de este órgano, Adolfo Suárez Illana. Este mismo domingo, el líder 'popular', Pablo Casado, ha señalado que es "inaceptable" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "beneficie a presos etarras" y que "pacte con los que no condenan 850 asesinatos y no colaboran a esclarecer 300 crímenes impunes".

Así lo ha manifestado el líder popular en una publicación en su cuenta de Twitter con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo, que se celebra este domingo 27 de junio. Con motivo de esta celebración, el presidente del PP ha exigido "memoria, dignidad y Justicia", antes de que el Congreso de los Diputados acoja el acto homenaje a las víctimas del terrorismo, del que se han descolgado las principales organizaciones de este colectivo.

En el Día de las Víctimas del Terrorismo exigimos memoria, dignidad y Justicia.



Es inaceptable que Sánchez beneficie a presos etarras, pacte con los que no condenan 850 asesinatos y no colaboran a esclarecer 300 crímenes impunes.



No todo vale para seguir en el poder. Basta ya. pic.twitter.com/2I3YBDBv00 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) June 27, 2021

"En el Día de las Víctimas del Terrorismo exigimos memoria, dignidad y Justicia. Es inaceptable que Sánchez beneficie a presos etarras, pacte con los que no condenan 850 asesinatos y no colaboran a esclarecer 300 crímenes impunes. No todo vale para seguir en el poder. Basta ya", ha sentenciado Casado.

Mientras, el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Tomás Caballero, ha instado a las fuerzas políticas a emprender las reformas legales necesarias para impedir de forma urgente los homenajes a etarras cuando salen de la cárcel, un "ultraje" para ellas y "una incitación al odio y la violencia". Caballero, hijo del concejal de UPN Tomás Caballero, asesinado por ETA en 1998, ha pronunciado en el hemiciclo su primer discurso como presidente de la FVT en el Día de las Víctimas del Terrorismo y no ha olvidado que las principales asociaciones se han ausentado de nuevo del acto, en protesta por la política de acercamiento de presos etarras al País Vasco.