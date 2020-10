Un brote en un hospital de Lorca suma ya 53 casos de pacientes y profesionales

El Hospital Virgen del Alcázar de Lorca, que el pasado 28 de septiembre detectaba que una derivación realizada al centro hospitalario había resultado positiva por Covid, tiene a día de hoy 38 pacientes y 15 trabajadores con resultado positivo en los PCR realizados. Desde ese día, el centro ha realizado un rastreo de contactos estrechos de ese 'paciente cero', unos resultados que recibió el pasado 30 de septiembre. De ese primer positivo, se pasó a tres y ahora a 53 entre pacientes y trabajadores.

El centro, que ya contactó con la Dirección General de Salud Pública y con el Servicio Murciano de Salud tras proceder a realizar un cribado de pacientes y profesionales, ha activado su plan de contingencia, y se está procediendo a sectorizar el hospital y a aislar a los pacientes afectados para acotar el brote con la mayor rapidez posible. Asimismo, el hospital ha incorporado un equipo de especialistas que refuerza a los profesionales de éste, y que ha permitido poder implementar una respuesta al incidente en tiempo récord.

En este momento, el centro hospitalario cuenta actualmente con 109 pacientes ingresados y 165 trabajadores. Se han realizado PCR a todos los pacientes y a todos los trabajadores relacionados con hospitalización, el resto de PCR a trabajadores se van a realizar hoy, incluyendo servicios no esenciales y personal auxiliar. Tras haber realizado todas las PCR de los pacientes ingresados, profesionales del área hospitalaria y contactos estrechos, la dirección del centro ha decidido ampliar el cribado mediante PCR a todos los servicios del hospital, así como al personal acompañante de pacientes que se encuentren en el centro.

Esta mañana de domingo, además, se ha instalado un punto de toma de muestras Covid para realizar la prueba a este personal extra desde su propio vehículo y sin necesidad de ingresar en el centro. Igualmente, se ha convocado a pacientes con alta hospitalaria dentro de la ventana de trasmisión del virus, y a lo largo de las siguientes 12 horas, se contará con estos resultados. El equipo médico del centro ha completado esta tarde el plan de sectorización, estando previsto su implementación esta tarde noche, informa Ep.

Si bien las áreas no hospitalarias del centro no se han visto afectadas por esta incidencia, el hospital ha decidido postergar hasta el martes las actividades ya previstas para poder implementar los nuevos circuitos de acceso segregados a estas áreas. Todos los usuarios han sido informados y se han agendado nuevas citas para los mismos. En su informe de las 18.00 horas, el hospital ha confirmado que no se han reportado nuevos positivos hasta el momento, y el hospital opera con normalidad en todos los servicios internos.