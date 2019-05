Webcams en la UCI de Neonatales para poder estar con los bebés 24 horas al día

Un nuevo servicio de webcams en tiempo real y durante las 24 horas del día en el Portal del Paciente de los hospitales Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena, Rey Juan Carlos y General de Villalba de Madrid permite a los padres de bebés ingresados en la UCI Neonatal ver en cualquier momento a su bebé a través del dispositivo en el que tenga instalada la app. Un servicio en tiempo real y durante las 24 horas del día, desde el móvil, tableta u ordenador que garantiza la privacidad y seguridad en su uso, ya que el hospital no guarda grabación de las imágenes, no se reproduce sonido y que solo está disponible para los progenitores.

El objetivo es que los padres pasen el mayor tiempo posible junto a sus hijos, aunque sea de manera virtual, ayudando a que se sientan más seguros comprobando y compartiendo la evolución del pequeño en sus primeros días de vida. "Dejarlas aquí e irte a casa es muy difícil, pero sé que están bien cuidadas, y poder verlas cuando quiera a través de la webcam me deja más tranquila", explica Virginia, madre de Érika y Valeria, que vinieron al mundo hace un mes con 30 semanas y 5 días de gestación. "Me conecto todas las veces que puedo: desde casa, en el trayecto hacia allí o de regreso al hospital, en la calle…", continúa, subrayando lo positivo y útil de una iniciativa así: "Me parece una idea estupenda, me aporta tranquilidad", insiste.

Debido a las diferentes causas por las que un bebé puede tener que estar ingresado en una UCI Neonatal, su estancia puede variar desde unos días hasta varios meses y las circunstancias de cada madre o padre también son distintas. Los progenitores pueden tener necesidades u obligaciones que les obliguen a ausentarse de la unidad. De hecho, si la estancia se alarga, alguno de los dos puede tener que incorporarse a sus obligaciones profesionales, ocuparse de otros hijos o atender compromisos familiares. Incluso en el caso de que la madre haya tenido una cesárea complicada y necesite recuperarse en algunos momentos en la habitación del hospital, puede seguir viendo a su bebé en todo momento.

"Se trata de que los padres que se ven obligados a ausentarse puntualmente del hospital y dejar a su bebé en la Unidad Neonatal, lo que siempre produce ansiedad, tengan la posibilidad y seguridad de que, cuando no están aquí, puedan ver cómo está su niño, de facilitarles una vigilancia de su bebé, aun no estando en el hospital, y ver en todo momento cómo está y los cuidados que se le aplican", explica Eva Rueda, responsable del Servicio de Información y Atención al Paciente de la Fundación Jiménez Díaz.

Esta nueva funcionalidad integrada en el Portal del Paciente es un nuevo paso en la estrategia de Humanización de la Asistencia Sanitaria de los citados cuatro centros en un "ejercicio de transparencia que mejora la seguridad del paciente y optimiza su comunicación con el hospital", añade Rueda.