Los camioneros de autoescuela: "Sólo la mitad de los que vienen salen adelante".

"¡Yuhu!", exclama un motorista con una melena rubia -que se le escapa por los laterales del casco- y que sonríe a otros compañeros -que le esperan en la acera riendo y aplaudiendo- mientras estaciona su moto en una enorme explanada rodeada de plataneros. Estamos en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, en concreto, en un lugar donde unos y otros bromean, recreando un clima afable y jovial. Aquí, cada año, centenares de personas -entre una horquilla de 20 a 40 años- acuden para aprender a conducir uno de los transportes más complicados por carretera: el camión.

Los camioneros están atravesando en España sus semanas más delicadas. Este escenario se debe a un aumento considerable en los últimos años de los costes, que ha provocado que la rentabilidad del negocio se tambalee. Así, el sector reclama medidas que abaraten el precio del combustible o la eliminación de los peajes que hay por las carreteras del país. A esta situación se le añade una falta de relevo generacional ya que los jóvenes no se sienten atraídos por la 'dureza' que supone este puesto de trabajo. Así, por ejemplo, los camioneros interurbanos (que desplazan mercancías por toda España) están solo tres días de 15 en sus casas, con unas "condiciones de aseo" nulas y cobrando "apenas 1.500 o 1.800 euros al mes". Una situación que ha provocado que la patronal del transporte anuncie una huelga durante tres días y en fechas cercanas a la Navidad.

"Solo un 50% de los que vienen a la autoescuela lo hacen para ser en el futuro camioneros", afirma el profesor de la autoescuela, que prosigue, "la otra mitad viene para poder conducir una ambulancia, un camión de basura u oposiciones (como bombero)". Pablo, que es uno de los alumnos que está hoy dando clase, y que se presentará próximamente al examen, es uno de esa otra mitad que quiere el permiso de conducir 'C' para dedicarse a un sector ajeno al del transporte. Según el profesor, muchas personas "se sacan" el permiso de camión para "tener garantizado un trabajo".

Las clases -que tienen un coste de 35 euros la media hora- no tienen apenas diferencia con las del permiso de conducir B (el de coche). Así, los futuros camioneros primero deben practicar en un circuito de maniobras (para 'coger soltura' y aprender, por ejemplo, a aparcar en 'L') y, después, se sale a la carretera siguiendo las direcciones arbitrarias que el profesor va indicando (la media para aprobar es de 20 clases). Si el alumno ha superado el examen teórico y el de maniobras (ambos eliminatorios) puede presentarse al último: una prueba "difícil" -que dura 45 minutos- y con 8 faltas leves como número máximo de fallos permitidos. Sobre la regularidad con la que convocan esto último, aseguran que es una razón más de la falta de camioneros, ya que ha habido meses donde solo ha habido un único examen, lo que hace que el alumno "pierda práctica" y desista.

En el lugar donde se imparten las clases para obtener una licencia de camión. Javier Leal

Mover este vehículo de hasta ocho marchas y que no supera los 90 Km/h no es una tarea fácil. Al alumno lo que más le cuesta es la observación de las señales (calcular alturas y dimensiones) y las tres causas por lo que más suspenden son: las entradas en la glorieta (la que más suspensos da), los peatones y los bordillos. Sin embargo, poseer el carnet de conducir 'C' no te da el poder para poder conducir un camión en España. El último requisito que hace falta es el CAP (un certificado de aptitud profesional), que se obtiene si se consiguen acertar 51 preguntas -en un cuestionario de 100- y que tiene un coste total de 1.000 euros.

Después de Pablo, viene otro joven (de origen francés). Una de las cosas más llamativas es la ausencia de mujeres en este sector que demanda tantos puestos de trabajo. "Yo he tenido solo una alumna este año que quería ser camionera. Pero esto es muy difícil de encontrar", dice el profesor de la autoescuela, que sentencia: "No llegan ni al 20% las mujeres que vienen aquí a ser futuras camioneras".

En el mercado de transportistas el desempleo es muy reducido. Sin embargo, se crea una paradoja impropia de otro sector laboral: hay muchas vacantes y pocos demandantes de empleo. "Tenemos más transporte y más mercancías para llevar, pero seguimos con los mismos camioneros", dice el profesor de la autoescuela. Pero este problema no es un caso asilado de España -donde se necesitan 15.000-, sino que también ocurre en toda Europa (donde hacen falta 400.000). Pero parece que se observan 'brotes verdes' procedentes de países del viejo continente. Así, "muchos de nuestros alumnos" llegan de territorios de allí para adquirir el permiso de conducción y ser futuros camioneros (ya que los precios en sus países pueden superar los 10.000 euros). Quién sabe, pero quizás, en esta autoescuela del sur de Madrid comience una 'repoblación' de camioneros que solucionen los desequilibrios de este mercado.