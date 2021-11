Caos con el fondo del Covid: Hacienda rechaza los 9.362 millones de los PGE

El Ministerio de Hacienda ve inaplicable la enmienda aprobada por el Congreso de los Diputados para impulsar un Fondo Covid para las comunidades autónomas de 9.362 millones de euros, ya que considera que esta enmienda no debió admitirse por parte de la Mesa de la Comisión de Presupuestos.

Concretamente, esta enmienda aprobada este miércoles por la Comisión de Presupuestos, a propuesta de Junts, impulsa un Fondo Covid tras dar de baja 9.362 millones a la cantidad reservada en el Presupuesto a transferencias a las comunidades autónomas. Salió adelante pese al voto en contra de PSOE y Unidas Podemos.

Sin embargo, desde Hacienda señalan que en el proyecto de Presupuestos "no existe la aplicación presupuestaria en la que se da la baja" (el servicio 2 al que se alude no existe en el programa citado en la baja), pero es que tampoco se consignan recursos suficientes para hacer efectiva esta transferencia.

"Se trata de una enmienda que debería haber sido inadmitida por insuficiencia de crédito y que, en cualquier caso, no es posible instrumentalizar por varios motivos", sentencian desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero. También el PSOE considera "inaplicable" la enmienda ya que "no coincide el alta con la baja". "No es ejecutable", ha subrayado el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez.

Además, Hacienda señala que la aplicación cuenta en los Presupuestos con 7.005 millones de euros entre los cuales, destacan, están las cantidades reservadas para transferir a las comunidades la liquidación negativa de la financiación autonómica y la compensación a las comunidades por el sistema de información del IVA pendiente desde 2017.

Según ha explicado Gómez, su grupo ha "pedido la aclaración" de los letrados de la Cámara porque la baja aludida por Junts en su enmienda no coincide con la del Presupuesto, lo que a su juicio hace "evidente" su carácter inejecutable, y da por hecho que la Secretaría de Estado de Presupuestos dará aviso al Congreso.

Junts, a la defensiva

Sin embargo, desde Junts, partido que ha impulsado esta enmienda, aseguran, tras haber mantenido una conversación con servicios jurídicos de la Cámara, que la enmienda está aprobada y no se puede revertir. Así, señalan que la única manera que tiene el Gobierno ahora de anular lo aprobado por la mayoría del Congreso pasa por no ejecutar esa parte de su Presupuesto, pero en ningún caso anular ni la votación ni la enmienda que, subrayan, ya forma parte de los Presupuestos tras ser aprobada.

Además, desde Junts critican que tanto desde Hacienda como desde el PSOE carguen contra la enmienda por aspectos técnicos tras vetar más de un millar de enmiendas. Es más, esgrimen que esta enmienda ya fue subsanada en un primer momento, por lo que ha pasado el filtro hasta en dos ocasiones del Gobierno y de la Mesa de la Comisión de Presupuestos.