Carromero anuncia su dimisión como director general de la Alcaldía de Madrid

El director general de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Carromero, ha presentado este jueves su dimisión con "efecto inmediato" tras una conversación con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, han trasladado fuentes municipales. La dimisión llega el mismo día en el que diversas informaciones han relacionado a quien fuera presidente de Nuevas Generaciones del PP con el supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha dado a conocer que habló con él "a lo largo de la tarde de ayer en diversas ocasiones". "Me ha negado absolutamente que haya hecho cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Ayuso o sus familiares", ha subrayado. A renglón seguido ha advertido de que "no cabe ninguna conducta irregular o que no sea ejemplar en ningún cargo del Ayuntamiento de Madrid" y que "en el caso de que apareciera un indicio de que hay persona con cargo en Cibeles que ha realizado gestión para obtener esa información, será cesado de forma inmediata de este Ayuntamiento".

En declaraciones a Efe, el propio Carromero ha asegurado que renuncia al cargo para defenderse de todo lo que han dicho de él "sin comprometer al Ayuntamiento de Madrid". "Niego rotundamente que haya actuado en nombre del PP ni de nadie, y que haya realizado ninguna de las acciones que se me atribuyen", ha zanjado. Por su parte, fuentes cercanas a Ayuso han asegurado que habían tenido conocimiento de que Carromero no solo ordenó espiar un supuesto contrato irregular de una empresa relacionada con el hermano de la presidenta, sino que esa investigación también afectaba a la expareja de Ayuso y a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.