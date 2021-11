Casado ataca a Sánchez por presumir de recuperación y afirma que acudirá al TC. 

La sesión de control en el Congreso de los Diputados comenzó bronca. El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por presumir de una recuperación "robusta y justa" cuando, a su entender, los indicadores económicos evidencian que "no hay recuperación en V" y España "va mal". Además, ha puesto en duda que se vayan a ejecutar todos los fondos europeos que se van a recibir de Bruselas y ha avisado que está dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional ante "cualquier discrecionalidad" y "reparto a dedo" de esas ayudas.

En su intervención en el Pleno del Congreso, para dar cuenta del último Consejo Europeo, Casado ha afirmado que Sánchez se presentó hace dos años a unas elecciones "diciendo todo lo contrario a lo que finalmente ha hecho" y ha señalado que su balance de legislatura se caracteriza por tres "rasgos fundamentales": la "arrogancia, las mentiras y la incompetencia".

Casado ha asegurado que esa arrogancia ha derivado en un "cesarismo", algo que, a su entender, muestra el hecho de que lleve "seis meses sin pisar" el Parlamento para un debate como el de hoy; "tres años" sin convocar el Debate de la nación; o haya rechazado "las 590 comparecencias del PP". Es más, ha censurado que el Ejecutivo haya utilizado el real decreto en 108 ocasiones desde que llegó a Moncloa.

Tras recordar los "recortes" que hizo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que dejó un "país quebrado", Casado ha criticado la "incompetencia" de Sánchez por "vender una muy buena recuperación robusta y justa". "Vamos muy mal señor Sánchez", ha exclamado, para denunciar además los Presupuestos "falsos y ruinosos" que ha presentado el Gobierno.

"El coche escoba de los radicales"

Casado, que ha criticado que el Gobierno se apoye en Bildu o ERC para aprobar las cuentas públicas, ha emplazado a Sánchez a explicar "a qué fía" esta recuperación. "Pues se lo digo yo, como siempre, en ser el coche escoba de los radicales y hacer el funambulismo que en Bruselas tampoco cuela", ha enfatizado.

A renglón seguido, ha puesto en duda que se vayan a ejecutar los fondos europeos que España va a recibir de Bruselas y ha acusado al Ejecutivo de "repartirlos a dedo", tras no aceptar la Agencia Independiente que planteó su partido. "Ya le digo que vamos a acudir al TC para cualquier tipo de discrecionalidad", ha anunciado, para criticar que el Gobierno "oculte el acuerdo con la UE para saber la condicionalidad y lo que le exigen".

En su discurso, Casado también ha echado en cara a Sánchez que presuma de su gestión en la pandemia y que sostenga que lo ha hecho "fenomenal" cuando el propio Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el uso que ha hecho el Gobierno del estado de alarma. "¿No va a asumir ninguna responsabilidad usted o ninguno de sus ministros?", le ha preguntado.