Casado insiste en el 'no' a Sánchez y mira a la gobernabilidad con condiciones

El líder del PP, Pablo Casado, ha rechazado rotundamente la abstención de su partido en la próxima votación de investidura con Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno. Casado ha afirmado este miércoles que no descarta, sin embargo, facilitar la gobernabilidad si se cumplen una serie de condiciones en materia económica, o territorial donde se incluyen Cataluña o Navarra.

"Lo máximo que podemos hacer, y los españoles han entendido, es que le demos garantía de estabilidad y de gobernabilidad. Y que se aclaren si pueden entre ellos y que los militantes le enseñen el camino al final del túnel este sábado, que para eso les han convocado a una consulta", ha manifestado el líder en Zagreb (Croacia), donde asiste al congreso del Partido Popular Europeo.

Por otro lado, el presidente de los 'populares, ha asegurado que su partido no colaborará para imponer un "cordón sanitario" a Vox con el objetivo de impedir el acceso de la tercera fuerza del Congreso a la Mesa de la Cámara. De esta forma, Casado dejaba claro que el PP no unirá sus votos a los del PSOE y Unidas Podemos para intentar que Vox, que logró 52 de diputados en las elecciones del 10 de noviembre, no forme parte de la Mesa del Congreso. Los miembros de este órgano se elegirán el próximo 3 de diciembre, fecha en que se constituirá el nuevo Congreso.

El líder de la oposición ha aprovechado para comentar la sentencia de los ERE, a partir de la cual ha emplazado al candidato socialista a aplicarse la misma vara de medir que impuso a Mariano Rajoy en la trama Gürtel, instándole a plantearse "dar un paso atrás". Además, ha señalado que se tiene que dilucidar por qué la sentencia de los ERE se ha "retrasado" hasta después de las elecciones generales dado que, según ha afirmado, podría haber sido "definitoria" para el resultado del PSOE en los comicios.