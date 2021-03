Cascos y Cospedal desdicen a Bárcenas y tildan de "inverosímil" la caja 'B' del PP

Turno para Francisco Álvarez-Cascos y María Dolores de Cospedal en el juicio por la caja 'B' del PP. Los dos exsecretarios generales del partido han negado los manuscritos de Luis Bárcenas asegurando que ven "inverosímil" que existieran pagos en negro de empresarios cercanos al partido. En lo que a Cascos respecta no solo ha negado la existencia de esta financiación opaca, sino que ha sacado pecho de la legislatura del Gobierno de José María Aznar en su intervención en la vista oral por la reforma de la sede. El exministro ha negado tener conocimiento de un circuito de pagos al partido en el poder por parte de empresarios donantes porque, según ha dicho, fueron ellos los que terminaron con esa práctica tras el fin del Gobierno de Felipe González.

"Yo jamás he conocido ni manejado ni creado ninguna caja B", ha dicho en su turno ante el tribunal. "Lo que les puedo decir es que esas anotaciones que usted menciona nada tienen que ver conmigo", ha seguido el exministro en su alocución desde la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Aunque ha admitido que mantuvo una buena relación con Luis Bárcenas en los años en que coincidieron en el partido, ha dicho que es "falso" que percibiera sobresueldos en negro que, según las anotaciones del extesorero, en su caso ascenderían a 400.000 euros. Del mismo modo, ha negado que efectuara entregas a este circuito como una que plasmó el exgerente de 10 millones de pesetas relativa al año 1994.

"Le repito que no tiene nada que ver conmigo. Son escritos que son falsos en lo que hacen referencia a mi", ha añadido, para apuntalar que, desde que comenzó a desempeñar cargos en el grupo parlamentario popular en el año 1986, todas sus retribuciones fueron declaradas a Hacienda. Cascos, a quien Bárcenas señaló como la persona que sistematizó estos pagos tras llegar a la secretaría general del PP, ha defendido que todos los asuntos económicos del partido dependían del área de tesorería, que dirigían Álvaro Lapuerta primero y Bárcenas después. De este modo, ha defendido lo mismo que su antecesor en el turno de la palabra, Javier Arenas, y su predecesora, los cuáles han insistido en que la cuestión financiera no era competencia de la secretaría general.

"Esa persona"

Cospedal, que ha sido la última persona en comparecer como testigo en la sesión de este martes, ha dicho que esa supuesta contabilidad opaca es falsa. "Sería de él, de quien no era es del Partido Popular", ha precisado a preguntas de las acusaciones. La también expresidenta de Castilla-La Mancha ha evitado en todo momento mencionar el nombre de Bárcenas y se ha referido a él como "esa persona". En su intervención ha negado que percibiera sobresueldos o un monto total de 20.000 euros al término de la caja 'B'. El extesorero, que se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel por el supuesto pago en negro de la reforma de la sede, expuso que cuando vaciaron la caja B tras el estallido de la Gürtel, repartió 20.000 euros a Cospedal y otros 20.000 a Rajoy. "Eso es falso", ha respondido al respecto.

La también exministra de Defensa ha confirmado que ella misma asumió las funciones de tesorería entre los meses de julio de 2009 y febrero-marzo de 2010, tras el despido de Bárcenas. "Pero ustedes le pagaban la nómina hasta finales de 2012 o principio de 2013", le ha refutado una de las acusaciones, a lo que Cospedal ha respondido que se le pagó en concepto de indemnización por haber dejado el cargo de tesorero. Del mismo modo Cospedal, que ha negado mantener enemistad con los acusados, ha recordado que ya ganó un pleito a Bárcenas en la Audiencia Provincial de Toledo tras apuntar este que costeó con dinero negro su campaña electoral de 2007. "Le interpuse una demanda que he ganado", ha matizado la política.

Cospedal sí que ha reconocido la existencia de complementos en algunos cargos del partido, como ya ha apuntado Arenas. Ahora bien, ambos han negado que no se recogiera en la contabilidad que se trasladaba al Tribunal de Cuentas. "Cuando pasé a ser presidenta de Castilla-La mancha no percibí nunca ninguna retribución del PP. Antes sí y después ya no", ha dicho después de defender igualmente las donaciones recogidas por el partido.