Castilla y León confina Palencia y León ante el aumento de los casos de Covid. 

Más confinamientos perimetrales. Las ciudades e León, con 124.000 habitantes, y Palencia, con algo más de 78.000, tendrán restringida su movilidad perimetral desde mañana, con las mismas medidas que las que ya se aplican en Madrid, y durante al menos 14 días, por cumplir los criterios marcados por el Ministerio de Sanidad de incidencia, contagios y ucis.

Así lo ha anunciado la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, en rueda de prensa, en la que ha explicado que ya ha hablado con los alcaldes para comunicárselo. Palencia lleva casi dos semanas con medidas restrictivas en los aforos sociales, culturales y de hostelería que no han doblegado la curva de contagios ni la incidencia, con 536,71 casos por 100.000 en 14 días este lunes, lo que ha llevado a ese mayor control de la movilidad, ha explicado Casado.

En cuanto a León, cuyos datos ya preocupaban la semana pasada, tienen 510,45 casos por 100.000 habitantes, lo que ha llevado a decidir su confinamiento. La tasa de casos de la Comunidad es de 374,3 por 100.000 habitantes y de momento no parece que la otra capital que preocupaba, Valladolid, vaya a tener que seguir el mismo camino que León y Palencia. En la capital vallisoletana la incidencia de casos en los últimos 14 días es de 336,65 por 100.000, ha recordado la consejera de Sanidad.

En estos momentos hay otros siete municipios confinados, con medidas menos restrictivas que Madrid por haber adoptado las medidas antes y ser menores de 100.000 habitantes, entre las que destacan Miranda de Ebro, en Burgos, y Medina del Campo, en Valladolid.

La incidencia en la capital abulense es de 370,95 por 100.000; de 277,9 en Burgos; 346,34 en Salamanca; 229,61 en Segovia; 115,69 en Soria, y de 291,36 en Zamora. En cuanto a las provincias, la incidencia en tasa por 100.000 es de 294 en Ávila; de 384 en Burgos; 497 en León; 442 en Palencia; 364 en Salamanca; 233 en Segovia; 204 en Soria; 381 en Valladolid oeste y 504 en Valladolid este, con 322 en Zamora.

La consejera ha reconocido que en las localidades de mayor tamaño está costando frenar más los contagios por lo que pedirán a las fuerzas de seguridad y policías locales un mayor seguimiento de las personas confinadas y de las aisladas.

León pide más camas

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha realizado un nuevo llamamiento "a la responsabilidad y precaución" de todos los ciudadanos ante las nuevas medidas restrictivas que, desde esta medianoche, establecerá la Junta ante el agravamiento de los datos de seguimiento de los casos de Covid-19 en la ciudad.

Asimismo, ante el cierre perimetral de la ciudad, el alcalde ha pedido a la Junta que se pongan "las medidas necesarias" para solventar "el problema de las UCI en la comunidad" al tiempo que ha aseverado que los leoneses "han cumplido mayoritariamente con las instrucciones de seguridad decretadas desde el pasado mes de marzo".

Al respecto, el alcalde ha subrayado que "no se ha incrementado el número de camas hospitalarias ni se han reabierto los consultorios, ni dotado las UCI necesarias" por lo que la ocupación de las habilitadas "está ya por encima de las ratios establecidas" por las autoridades sanitarias para adoptar medidas limitativas de la movilidad. No obstante, José Antonio Diez ha señalado que "no se bajará la guardia y se continuará vigilando el acatamiento de todas estas restricciones" en las calles, establecimientos y viviendas, además de que se realizará un seguimiento "del cumplimiento de las cuarentenas en personas contagiadas de coronavirus".

Las medidas "no han sido suficientes para evitar el crecimiento de casos"

Este control policial y la obediencia generalizada "no han sido suficientes para evitar crecimiento de los contagios en la capital, ni en el alfoz por lo que la tasa de infección supera ya los 500 casos por cada cien mil habitantes" por lo que se supera el crecimiento de los niveles de la curva por encima del baremo considerado "asumible" lo que ha llevado a un incremento "de la presión asistencial que es el dato más preocupante para las autoridades".

El alcalde ha insistido en apelar a la "responsabilidad de todos para recuperar cuanto antes la nueva normalidad" ya que las restricciones afectan fundamentalmente al sector servicios "que, sin duda, es uno de los más perjudicados por los protocolos de contención decretados desde el pasado mes de marzo.