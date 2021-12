ERC señala a Calviño después de la crisis de Netflix por su 'intromisión' en la ley

La formación de Gabriel Rufián en el Congreso está muy descontenta con la gestión de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, dentro de la negociación de la Ley Audiovisual. A pesar de que ambas partes aseguran que las negociaciones avanzan con voluntad de resolución, la formación sigue molesta y desconfía de la responsable económica del Ejecutivo, a la que desde el grupo de ERC en el Congreso acusan de ir con "su interpretación española e inquisidora, entrometida y poco generosa" por delante. Su inflexibilidad ha sido interpretada por los nacionalistas como imposición, algo que ha tenido consecuencias en la negociación de la ley. "A veces parece más del PP que el PSOE", afirman.

El hecho de que Calviño no esté ahora dentro del equipo socialista en la mesa que negocia la Ley Audiovisual tiene su explicación. ERC lo interpreta como una decisión meditada. tomada por el partido, que permite negociar con mayor sosiego. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero o el portavoz del PSOE, Héctor Gómez son los encargados de 'desatascar' la ley audiovisual en la mesa de negociación telemática con Gabriel Rufián y Marta Vilalta.

El disgusto de las filas de Rufián ha marcado la escalada de las amenazas a los PGE porque, a parte de los modales de Calviño, el catalán es un tema "sagrado", tal y como declaró Gabriel Rufián la semana pasada. La lengua, defienden fuentes de ERC, es un asunto "muy sensible" e incluso, afirman, está por encima de partidas presupuestarias. La mayoría de los jóvenes menores de 20 años se "alimentan" de Netflix por lo que es indispensable proteger el catalán en las plataformas de mayor difusión para enseñarlo y protegerlo. "La generación del 'Super3'-canal infantil de TV3- ya está creciendo, y ahora nacen las plataformas", defiende el grupo. "Hay que estar ahí".

La 'crónica del desencuentro' entre Rufián y Calviño tiene varias claves que resaltar. El texto aprobado este martes en el Consejo de Ministros tenía, de fondo, una importante empuje europeo más allá del consenso buscado con ERC. En efecto, el escrito aprobado , que llega con dos años de retraso, busca adaptarse a la directiva 2018/1808 que obliga a los países de la UE a modificar sus leyes sobre contenidos audiovisuales. Un texto que, sobrepasando las expectativas de ERC, no incluyó la producción del 6% del catalán para Netflix, HBO o Disney. Calviño, que ejerce como puente entre Moncloa y Bruselas, aplaudía entusiasmada el texto el martes. Pero, al estallar la 'tormenta', sacaba la vara de medir y advertía que la directiva impedía marcar dichas cuotas a esos servicios sin su sede en España. Un realismo que, más allá de ajustarse a la verdad, le ha pasado factura al PSOE en su relación con ERC, uno de sus socios más importantes en el Pleno.

Con un año y medio de legislatura por delante, El PSOE no puede prescindir del apoyo de ERC en el Congreso para sacar adelante propuestas legislativa sin alteraciones. La importancia de que las cuentas públicas sigan su trámite al Senado de manera rápida, con los fondos europeos de por medio, requieren agilidad y minimizar los retrasos. ERC es consciente. Hay leyes clave que están pendientes de luz verde, afirman fuentes de partido, como la ley Crea y Crece para la generación de empresas y que supone un gran aporte dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "Queda mucha ley para mucha legislatura. No puede (Calviño) hacer como si el PSOE tuviera mayoría absoluta. Ha dado donde más duele y ha dado la impresión de que iba de lista y que nos la ha colado. Pues los Presupuestos aún no están en el BOE", explican fuentes de ERC, visiblemente molestos.

El grupo ha recalcado que aún están a tiempo de poner enmiendas puesto que la ley sigue en periodo de ponencia, mediante la vía de transacción. Una amenaza que se mantiene a pesar de la negociación a dos niveles. Primero a través del comité técnico que negocia, discretamente, dar salida a los matices legales de la Ley Audiovisual para sacar adelante un marco cómodo con las que ambas partes estén de acuerdo. El otro marco, el político, actuará cuando la propuesta ya esté resuelta. Tras conseguir que los contactos entre ambos en este asunto queden al margen de los Presupuestos-algo que Moncloa siempre defendió y sobre todo, su 'punta de lanza', Félix Bolaños- ERC y PSOE esperan dejar todos los matices claros, de manera que no quede ninguna duda interpretativa. "Tiene que ser necesariamente por la vida de porcentajes", afirman fuentes de ERC.

El 'fondillo' para las lenguas cooficiales

Fuentes conocedoras de la negociación explican que el estudio está siendo exhaustivo, punto por punto, para ir fijando cuotas en catalán en los subtítulos y doblaje. "Si no llegan las cuotas, habrá que ver de qué manera. Estamos ahí y está costando mucho", afirman fuentes de ERC. Para compensar una posible insuficiencia de algunos porcentajes se ha llegado a hablar del 'fondillo', un fondo de apoyo económico para la producción cinematográfica de lenguas cooficiales.

La ayuda, adjunta a los Presupuestos, fue suprimida en 2012 por Mariano Rajoy, y ERC y Bildu han logrado pactar con el Gobierno una cuantía de 10 millones 'resucitando' el 'fondillo' mediante una enmienda transaccional hace un mes. A pesar de que fuentes de ERC defienden la diferencia entre la negociación de la Ley Audiovisual y este fondo, al recalcar que no se pueden "mezclar", el fondillo ha sonado en las reuniones de negociación como alternativa compensatoria a porcentajes.