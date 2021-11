ERC desafía al TS y lucha por no aplicar el 25% de lengua castellana en colegios

La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha asegurado que trabajarán, junto con el Govern, para que la sentencia sobre inmersión lingüística "no se aplique nunca", después de que este martes el Tribunal Supremo (TS) reafirmara la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo catalán. En rueda de prensa este miércoles en el Parlament, ha calificado de ataque al modelo de inmersión lingüística la resolución del TS, y ha afirmado que no lo permitirán: "El modelo educativo catalán no lo puede decidir el Supremo, lo decide el Parlament y el Govern, pero nunca un tribunal".

Ha definido el sistema catalán como un modelo de éxito y ha sostenido que está respaldado por un amplio consenso en Cataluña, tras lo que ha puesto en valor la "rápida actuación" del Govern en respuesta a esta ratificación del Supremo. También ha puesto en valor la reunión convocada por el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, con los grupos parlamentarios en favor de la inmersión lingüística para trabajar por el consenso y "seguir reforzando el catalán, también en la escuela", a través de políticas lingüísticas ambiciosas.

Además, Vilalta ha explicado que explorarán todas las vías, "también la de recurrir la sentencia", para blindar el catalán. Preguntada por la postura del PSC, que no ha asistido a la reunión con el Govern, Vilalta ha respondido que en el Parlament hay un consenso en defensa de la lengua, en el que siempre ha estado el PSC: "Ahora seguro que continúa estando", ha añadido. Los socialistas, no obstante, no han acudido a la cita porque, según fuentes socialistas, no estaban invitadas todas las formaciones del Parlament: "El catalán se defiende con consenso, hablando con todos".

Sobre las palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha dicho que las sentencias se deben cumplir, la portavoz republicana ha asegurado que se basarán en hechos y no en palabras, y ha destacado que la ley que regula la enseñanza en España es la Lomloe y no la conocida como 'Ley Wert', que es en la que se basa el Supremo. "Esperamos que se rija por la que impulsaron y no por la 'Ley Wert', que buscaba españolizar a los niños catalanes", ha reclamado Vilalta, que ha subrayado que su partido forzó a que la nueva norma blindase el catalán en las aulas, en base a ese consenso en defensa del modelo de inmersión.