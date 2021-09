ERC y Junts cargan contra Colau por su "incompetencia" ante los botellones

Los grupos de ERC y Junts per Catalunya en el ayuntamiento de Barcelona han criticado este sábado la "lentitud" y la "incompetencia" del gobierno municipal a la hora de afrontar los macrobotellones que se han producido las últimas dos noches en la avenida María Cristina y la plaza de España. En sendos comunicados, ambas formaciones han coincidido en que Barcelona "se nos escapa de las manos", según ERC, y que el gobierno de coalición En Comú-PSC "ha perdido el control de la ciudad", según Junts. El portavoz del grupo municipal de ERC, Jordi Coronas, ha expresado la preocupación de su partido por "el incremento masivo de este fenómeno (de los botellones) que, mucho nos tememos, se ha convertido en un problema estructural y tiene a los servicios de prevención y seguridad absolutamente desbordados".

También preocupa a ERC "la lentitud del gobierno municipal para reaccionar" y que la propuesta de crear una mesa que comenzará a reunirse en noviembre significa que muchos vecinos "no podrán plantearse descansar durante mucho tiempo". "Barcelona no puede enviar un mensaje de que todo vale y con las promesas no es suficiente", han considerado desde ERC. "La ciudad se nos escapa de las manos. Barcelona ha de ser una ciudad de derechos y deberes. El derecho al descanso y la paz y el deber al respeto a la ciudadanía. El gobierno municipal nos propone una mesa mientras la ciudadanía espera y necesita soluciones ahora", ha argumentado Coronas.

Por su parte, el portavoz del grupo de Junts per Catalunya en el ayuntamiento, Jordi Martí, ha destacado que la "permisividad" del gobierno municipal con la concentración del pasado jueves por la noche "ha provocado el agravamiento de los incidentes y agresiones con arma blanca la noche de ayer, viernes". "Lamentamos que por segunda noche se hayan producido graves incidentes en la ciudad, especialmente los de la plaza España, con miles de personas haciendo botellón, acciones de vandalismo, peleas, robos, agresiones graves y cuchilladas, y destrozos en el espacio público, el mobiliario y en los comercios", ha dicho Martí. Ha exigido también "la asunción de responsabilidades por parte del gobierno municipal; el tándem Batlle-Martí ha actuado de manera irresponsable y claramente incompetente".