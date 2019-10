Una mujer con la bandera de España a los 'indepes': "Estoy en mi país, borregos"

Continúa la tensión en las calles de Cataluña, tras la sentencia del procés del pasado lunes. Ese mismo día, en el que los líderes independentistas conocían el fallo del Tribunal Supremo, comenzaron las manifestaciones impulsadas por Tsunami Democràtic.

Uno de los momentos más sonados fue el de una mujer agredida en Tarragona tras enseñar la bandera de España a un grupo de independentistas al grito de "estás pisando suelo español".

Ahora, se ha producido un nuevo altercado en la Plaza de San Jaime de Barcelona, hasta tal punto que la Policía se ha tenido que llevar a la mujer, para que la situación no se tensara aún más.

"Estoy en mi país, borregos"

La mujer ataviada de arriba a abajo con una bandera de España se ha enfrentado a un joven negro al que ha terminado empujando. En ese momento, varios transeúntes se han puesto en medio de los dos implicados para rebajar la tensión. "Porque es negro", se le escucha decir a la mujer, cuando le preguntan los motivos de su agresión.

La racista española le llama "negro zumbón" antes y hace gestos de echarlo ("vete a tu país").pic.twitter.com/LE9cqZQgNx — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) October 17, 2019

Cuando la Policía ha tratado de separar a la mujer, ella insistía: "No me voy de aquí. Estoy en mi puto país, borregos". Esto no es más que otra muestra de lo que estos días se está viviendo en Cataluña.