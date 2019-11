Las comarcas mineras mantienen el voto a la izquierda pese a los cierres del carbón

Medio año en política puede ser un mundo... o no. En las elecciones generales de abril, los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para descarbonizar la economía, con cierre de centrales nucleares y fin de las subvenciones a la minería del carbón, no castigaron especialmente al PSOE en las zonas afectadas. Desde abril, lo más novedoso ha sido el anuncio de la eléctrica Endesa adelantando el cierre de sus centrales eléctricas de carbón en As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería). En general, las comarcas mineras mantienen el voto de izquierda. Sólo en Teruel, donde se ubica otra de las grandes centrales condenadas al cierre, la de Andorra, ha habido un cambio importante con la irrupción de la plataforma Teruel Existe a costa de Ciudadanos.

En las comunidades más afectadas por la descarbonización y por las dificultades de la industria electrointensiva, como Asturias, Galicia, Castilla-León o Aragón, las elecciones no han provocado grandes vuelcos. En general, el sentido del voto se ha mantenido. Las cuencas mineras siguen siendo un bastión socialista. Los municipios más vinculados a la minería del carbón en Asturias, León, Palencia y Teruel siguen fieles a la tradición.

En Avilés (Asturias), A Coruña (Galicia), Bembibre (León), Villablino (León), Fabero (León), La Robla (León), Carreño (Asturias) o Andorra (Teruel), los resultados electorales son muy similares a los de las últimas elecciones de abril, con poco o ningún desgaste del PSOE y ligeras caídas en el caso de Podemos. Pero el voto de izquierda resiste.

Empresas y partidos

Aunque la inquietud en las comarcas mineras es una realidad, no hay voto de castigo al partido del Gobierno ni a la izquierda. La mirada se dirige más a las empresas responsables de los cierres, Endesa, Iberdrola y Naturgy que a los partidos políticos y su dirigentes. La situación es especialmente delicada para Endesa porque tiene que recolocar a más de 1.000 empleados de las instalaciones de As Pontes (a Coruña), Litoral (Almería), Andorra (Teruel) y Compostilla (León).

Endesa ha seguido los pasos de Naturgy y de Iberdrola por lo que lo más probable es que a partir del año 2021 solo se mantengan las centrales de Aboño y Soto de la Ribera, ambas propiedad de EDP Energía y ambas en Asturias. El resto no estarían en condiciones de cumplir con las inversiones que exige Bruselas para continuar con su actividad o con capacidad para rentabilizar un funcionamiento anual limitado.

Para muchas comarcas de Asturias, Galicia, Castilla-León y Aragón, los planes de descarbonización de la economía que están en marcha van a suponer un gran reto. El éxito de la plataforma Teruel Existe en Aragón muestra que hay movimiento de fondo en zonas de España que pelean contra el olvido institucional. Pero la incipiente transformación del sistema energético no ha tenido consecuencias políticas importantes, al menos, de momento.

Como se observó en las pasadas elecciones autonómicas y municipales, ni siquiera los planes para cerrar las centrales nucleares en Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana o Castilla- La Mancha movieron el voto de forma importante. La inquietud de los municipios afectados por el apagón nuclear está bien canalizada a través de la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares (AMAC).

En la asociación, a la que pertenecen 60 municipios con 40. 000 habitantes sí ha habido cambio político. AMAC ha elegido como nuevo presidente a Juan Pedro Sánchez (PP), alcalde de Yebra (Guadalajara) y a Alfons García (PSC), alcalde de Vandellós, como vicepresidente. Su primera aspiración es mantener el flujo de las ayudas que venían recibiendo en los últimos años y que se van a mantener. Quizá por ello, los votos son los que son y no cambian de dirección.