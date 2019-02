Las batallas de 'La Voz','Cuatro al día', los Oscar... las novedades de la semana

Empieza una semana llena de estrenos en las cadenas de televisión que acabará con el colofón de la entrega de los Oscar 2019. Son los premios del cine por excelencia y se podrán ver en directo en Movistar+ el domingo a partir de las 23:30 horas. ¿Se impondrá "Roma" a "La Favorita"? ¿Sorogoyen ganará la estatuilla dorada al mejor cortometraje por "Madre"? Pero mientras esas respuestas llegan desde este mismo lunes el espectador podrá ver cómo se enfrentan los elegidos por los coaches de 'La Voz' o como resuelve Cuatro la tarde con el estreno de 'Cuatro al día' presentado por Carme Chaparro.

Los más cinéfilos tienen que estar de enhorabuena. Se acercan la gran noche del cine y antes de ver la emisión en directo varios canales apuestan por títulos que se han paseado por la alfombra roja. Así, Canal Hollywood dedica una programación especial a los Óscar de lunes a viernes con la emisión a las diez de la noche de películas ganadoras como "Leyendas de pasión" o "L.A. Confidencial".

TCM también centra su programación semanal en los premios del cine por excelencia, con la emisión de películas ganadoras en distintas categorías. El lunes lo dedica a mejor película en lengua no inglesa; el martes, a la mejor fotografía; el miércoles, a los guionistas; el jueves, a las actrices; el viernes, a los actores; el sábado, a los directores; y el domingo, a la mejores películas con "Spotlight", "El cazador", "El golpe", "Un americano en París", "Casablanca" y "Lo que el viento se llevó".

Y llega el domingo con la entrega de los Premios Oscar. De la emisión de la ceremonia en directo, y la previa alfombra roja, se encargan en Movistar+ en la madrugada del próximo domingo al lunes María Guerra y Pepa Blanes desde las 23:00 horas. Desde mañana lunes y hasta el viernes a las 15:30 horas habrá doble sesión de los títulos ganadores del Óscar en 2018, mientras que el sábado y el domingo se emitirán algunas de las películas, cortos y documentales nominadas en esta edición.

Ya de vuelta al prime time de las cadenas, el lunes día 18 comienzan los 'Asaltos' de "La Voz", que emitirá Antena 3 los lunes y martes durante las tres próximas semanas. Los concursantes se enfrentarán en grupos de cinco voces y sólo quedarán dos, pero los tres que no sean salvados pueden ser 'robados' por otro 'coach'. Paulina Rubio, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López contarán en esta fase previa a la 'batalla final' con el asesoramiento de Antonio José, David Bustamante, Karol G y Miriam Rodríguez, respectivamente.

Cuatro estrenará nuevo contenido de actualidad con "Cuatro al día", que engloba el programa que de lunes a viernes a las 17:30 horas presentará Carme Chaparro y el que los fines de semana conducirán Roberto Arce y Marta Reyero. La actualidad política, las noticias más relevantes que sucedan en distintos puntos de España ofrecidas por un equipo de reporteros, reportajes sobre temas como consumo, salud y bienestar, y entrevistas con personajes conocidos y anónimos.

"Órbita Laika" vuelve a La 2 también este lunes en horario estelar en una nueva temporada que presenta el matemático Eduardo Saénz de Cabezón, acompañado de nuevos colaboradores, y promete continuar divulgando la ciencia de forma divertida y para todos los públicos. El próximo domingo regresa, renovado, en formato semanal y a La 2 "Saber vivir". Al mediodía, Miriam Moreno se pondrá al frente de esta revista de bienestar para toda la familia para ayudar a mejorar la salud de la población a través de consejos prácticos de vida saludable.

"Last Week Tonight with John Oliver" regresa con su sexta temporada a HBO a partir del lunes para ofrecer una mirada satírica a las noticias, la política y la actualidad. Además, la plataforma estrena el domingo su película original "O.G.", en la que Louis, un preso de máxima seguridad con 24 años de condena, se enfrenta a sus últimos días antes de su liberación cuando conoce a un joven recluso con el que inicia una amistad no exenta de complicaciones. Ese mismo día ofrece el documental "It's a Hard Truth, Ain't It?", dirigido por 13 reclusos que estudian cine en la cárcel. También estrena el martes el documental "United Skates", sobre la movilización de miles de personas en Estados Unidos contra el cierre de las últimas pistas de patinaje sobre ruedas.

AMC estrena el jueves a las 22:10 horas la serie bélica alemana "Das Boot (El submarino)", secuela de la mítica película de 1981 de Wolfgang Petersen que se podrá ver en el canal después del estreno del primer episodio y que sigue las vidas de la tripulación de un submarino alemán y miembros de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.

FOX Life estrena el miércoles a las 23:00 horas la tercera temporada de "Bull", que se centra en los nuevos retos de su protagonista, el doctor Jason Bull (Michael Weatherly) y su particular modo de preparar psicológicamente a los encausados en un juicio.

De TNT se despide, con emisión de doble capítulo el viernes, "Vota Juan", el mejor estreno de la temporada en este canal, que la ofrecerá completa en servicio bajo demanda de los operadores de televisión de pago desde el sábado.

Netflix apuesta desde el viernes por la serie musical argentina "Go! vive a tu manera", que narra la historia de una chica talentosa y valiente que consigue una beca para estudiar en la prestigiosa Academia Saint Mary, donde tendrá como rival a la hija del dueño.