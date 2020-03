El sector público se queda atrás frente al coronavirus: sin planes de contingencia

"No nos han trasladado ningún protocolo, ni mucho menos un plan de contingencia", comenta a La Información un funcionario del Ministerio de Sanidad que echa en falta medidas como las que ha puesto en marcha el sector privado para proteger a sus empleados frente al brote de coronavirus. El departamento que pilota Salvador Illa está inmerso estos días en la gestión de la crisis del 'Covid-19' a todos los niveles de puertas hacia afuera, sin embargo el personal que trabaja en el Ministerio se queja de que no han recibido ningún tipo de indicación sobre las prevenciones que debe adoptar la plantilla para evitar contagios.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y tampoco tienen conocimiento de ningún tipo de plan de contingencia para los funcionarios. Es decir, que el sector público no ha adoptado medidas de urgencia ante la epidemia en ninguna de las administraciones (ministerios, organismos autónomos, entidades públicas, agencias estatales, universidades, consejerías, ayuntamientos, diputaciones...) en las que muchos de los 2,6 millones de efectivos trabajan diariamente de cara al público.

Mientras tanto, cientos de empresas de todos los tamaños a nivel nacional han puesto en marcha planes de contingencia. Compañías de la talla Santander, BBVA, Caixabank y, más allá del sector bancario, otras como Iberdrola, Endesa o Naturgy, y Mediaset o Amazon han informado públicamente de las medidas adoptadas, centradas sobre todo en la restricción de los viajes de trabajo, el fomento del teletrabajo en los casos en los que es posible, la indicación de determinadas pautas de higiene personal e incluso la implantación de ERTE temporales, como el de Fujitsu, ante la falta de suministro de proveedores.

Cuando menos, las compañías han trasladado a sus empleados una serie de recomendaciones de medidas a adoptar para evitar contagios. Por ejemplo, en una circular interna repartida en una empresa de construcción con actividad internacional se anima a los trabajadores a lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, evitar lugares concurridos o sustituir viajes por llamadas o conferencias siempre que sea viable. "Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, no acuda a trabajar, busque atención médica de inmediato y avise a su responsable directo y al departamento de RRHH", concluye.

Ninguna de estas indicaciones se han trasladado al personal de la administración, según fuentes de varias áreas del sector público consultadas. Por ejemplo, un funcionario de una oficina de empleo que trabaja de cara al público todos los días asegura que no ha recibido ningún tipo de circular interna en este sentido. "Me estoy informando por lo que veo en la prensa", asegura. "No tienen ningún plan específico, salvo los protocolos que están contemplados para la Sanidad", comenta desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

El sindicato de funcionarios reclamó una reunión urgente con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ante las dudas e incertidumbres que está trasladando el personal de las administraciones ante las constantes informaciones en los medios de comunicación. Según trasladan desde CSIF, en el encuentro constataron que en estos momentos "no se contemplan medidas respecto a la población general", al margen de las indicaciones específicas para el personal sanitario y para todas aquellas personas que llegan de países de riesgo.

Según explican fuentes del sindicato, desde el ministerio se han limitado a trasladarles un mensaje de tranquilidad y a poner a su disposición la línea telefónica '060' de la Administración General del Estado (la misma que se utiliza, por ejemplo, para pedir cita para renovar el DNI) para atender cualquier tipo de dudas que puedan surgir en relación con el coronavirus, además del enlace al apartado de la web del Ministerio de Sanidad donde se facilita información dirigida a los profesionales sanitarios y a la ciudadanía en relación a recomendaciones de salud pública de interés general.

Más allá de esto, nada. El Gobierno tiene desplegada una comisión interministerial y está monitorizando a diario la evolución del virus, midiendo incluso más allá de la crisis sanitaria, aspectos como el impacto económico. Función Pública aseguró a CSIF que existe una máxima coordinación entre departamentos y que, eso sí, dependiendo de lo que suceda con el alcance del brote en los próximos días se irán adaptando los protocolos. De momento, no hay planes de contingencia ni se esperan.