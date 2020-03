Torra y su ruptura: minimiza la ayuda del Ejército y se empeña en el confinamiento

"Pido que hoy mismo se decrete el confinamiento total". El presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha comparecido vía telemática, ha afirmado que le parece bien la prórroga de 15 días del estado de alarma que ha decretado el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha asegurado que no quiere lanzar reproches, si bien advierte que aún no ha atendido su propuesta de "confinamiento total". También ha hablado de una serie de medidas que pide que se aprueben "todas a la vez" para que las todas las comunidades autónomas no sigan los pasos de la Comunidad de Madrid.

El presidente de la Generalitat ha expresado su "total solidaridad" con los madrileños por la situación que están soportando. Torra ha asegurado que Isabel Díaz Ayuso ha hablado, en su reunión telemática con todos los líderes autonómicos, de un panorama "desolador" y el líder catalán ha avisado que si el Gobierno no aprueba el paquete de medidas que exige la Generalitat, el resto de las comunidades irán por el mismo camino.

En cuanto a la ayuda de las fuerzas militares, el 'president' ha asegurado que Cataluña las pedirá en el momento que sean necesarias, pero ahora se están realizando "actuaciones que no sirven para nada". Aunque no ha renunciado drásticamente a la presencia del Ejército en territorio catalán –"pedimos su ayuda durante los incendios del Delta del Ebro y la agradecimos mucho"–, sí que ha señalado que lo importante es endurecer las medidas de confinamiento.

Para ello, el Govern va a aprobar una resolución que obligue a todas las empresas a asegurarse de que sus trabajadores mantienen en todo momento un metro y medio de distancia como mínimo (excluyendo a sanitarios, cuerpos de seguridad y servicios sociales) y, por otra parte, pide a Pedro Sánchez que decrete que "sólo acudan a su lugar de trabajo las personas que trabajen en servicios sanitarios, servicios esenciales y alimentación". "De nada sirve quedarnos en casa el fin de semana para luego salir todos el lunes", ha reflexionado Torra.

Page también reclama endurecer el confinamiento

​El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha sugerido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "reflexione" sobre si hay que endurecer las restricciones en relación al confinamiento decretado por el brote de coronavirus en el país, así como también le ha demandado comprar todos los respiradores y test rápidos que sea posible. Así se lo ha hecho saber García-Page a Sánchez durante la reunión que este último ha tenido por videoconferencia este domingo con los presidentes de las comunidades autónomas, según han informado fuentes del Ejecutivo castellanomanchego a Europa Press.

Así, García-Page ha solicitado al presidente del Gobierno si hay que endurecer las restricciones que ya están en vigor desde que se decretara el Estado de Alarma en relación con el confinamiento y la movilidad de las personas, al menos en determinadas áreas que no tienen por qué coincidir con el territorio de la Comunidad Autónoma. En segundo lugar, el presidente castellanomanchego ha hecho hincapié en las medidas sanitarias, explicando que se necesita "mucho más material" para los profesionales y destacando que es "importante" que el Ministerio deje a las comunidades autónomas intentar también adquirir por su cuenta ese material.

En este punto, ha puesto énfasis en que los respiradores y los test rápidos son "claves", demandando que se intenten comprar "todos los que sean posibles", además de los 700 cuya compra fue anunciada este sábado por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Urkullu respalda a Sánchez y pide test rápidos

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha trasladado al presidente del Gobierno central su "disposición total a la colaboración" en la actuación para frenar la expansión del coronavirus y ha asegurado que ofrecerá y solicitará "toda la ayuda" cuando sea "necesario". Además, ha preguntado al Gobierno central cuándo recibirá Euskadi los test rápidos y cuántos se les facilitará, y ha destacado la "urgencia" de reforzar "el control estricto" del confinamiento y agilizar ayudas a afectados por ERTEs, en coordinación con el Ejecutivo de España.

Urkullu, que se ha reunido este domingo con Pedro Sánchez y el resto de presidentes de las comunidades autónomas a través de videoconferencia, ha iniciado su intervención con un "especial saludo" a quienes se encuentran en "un estado de salud más delicado" y, posteriormente, ha detallado las "principales medidas" adoptadas en los cinco ámbitos de actuación, el salud, atención social, seguridad, apoyo económico y educación".

En materia de salud, ha destacado la planificación, inversión y reorganización" con el objetivo de "reforzar el sistema sanitario", con actuaciones como la gestión de medicamentos y material sanitario, el apoyo a los profesionales, el asesoramiento telefónico, o el refuerzo de la atención precoz a afectados" También ha incluido la asistencia a domicilio, la reordenación en centros de salud, hospitales y, "especialmente, Unidades de Cuidados Intensivos". Según el Lehendakari, se han identificado, asimismo, las infraestructuras "capaces de acoger nuevos servicios hospitalarios y sanitarios".

La urgencia, en este capítulo, es "anticipar la adquisición de material en los Hospitales mascarillas, EPIs y respiradores", un problema que ha calificado de "general y compartido por todos". El Lehendakari se ha referido a la Atención Social, para la que las instituciones vascas han desarrollado medidas dirigidas a "familias y personas más vulnerables". Con este objeto, ha recordado, se ha hecho una "dotación extraordinaria" a las Ayudas de Emergencia Social de los Ayuntamientos y se ha priorizado de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Preocupación por la deuda, el déficit y los autónomos

Tanto Quim Torra como Emiliano García-Page han dedicado parte de sus comparecencias a plantear a Pedro Sánchez una serie de propuestas en materia económica de cara a cómo afrontar la pandemia. Entre ellas destaca la exigencia a la Unión Europea de que se eliminen los objetivos de deuda y de déficit. Page ha señalado que la Unión Europea no se puede limitar a realizar políticas monetarias, fiscales y de liquidez sino que tiene que movilizar "un verdadero paquete de inversiones".

Ya en clave nacional, García-Page ha reclamado un plan nacional de políticas activas de empleo, así como que se aclare el apoyo a las pymes y los autónomos y que se permita movilizar el ahorro privado de los fondos de pensiones sin penalizaciones para los usuarios. Por su parte, Torra ha incidido en la importancia de que los trabajadores puedan "quedarse en casa sin preocuparse por tener problemas laborales" y en aprobar una moratoria de la deuda de los autónomos y las PIMES.

Finalmente, el presidente de Castilla-La Mancha ha resaltado la importancia del sector agroalimentario durante la crisis, aplaudiendo el retraso en el plazo de las ayudas a la Política Agraria Común (PAC) anunciada por el ministro del ramo, Luis Planas, y ha puesto a disposición del país el sistema de alcoholeras de La Mancha para producir alcoholes de uso sanitario.