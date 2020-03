En directo | Ifema, hoteles medicalizados y críticas a Moncloa: Madrid se protege

España ya ha superado de manera amplia el millar de muertos y roza los 25.000 infectados por coronavirus sin que se vislumbre el denominado pico de contagios y con las autoridades sanitarias y los expertos continúan advirtiendo de que los próximos serán los días más duros, mientras se siguen buscando contra reloj materiales de protección y test rápidos del Covid-19. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció a última hora del sábado una rueda de prensa en la que volvió a pedir unidad y colaboración, advirtió de que la peor ola todavía tiene que llegar y defendió las medidas adoptadas, justo cuando se cumple la primera semana de estado de alarma. No anunció nuevas decisiones.

7:20: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber señalado a la región como "la apestada" por el coronavirus en su "mitin televisivo". "Sánchez no ha dicho ni propuesto absolutamente nada que no se esté haciendo en Madrid, así que no acepto que la señale como la apestada en su mitin televisivo", ha escrito Ayuso en su cuenta de Twitter.

6:30: Colombia ha confirmado este sábado la primera muerte a causa del nuevo coronavirus en el país, un hombre de 58 años que trabajaba como taxista y que estuvo en contacto con turistas italianos. Según ha informado el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia en un comunicado, el hombre presentaba síntomas de tos, fiebre y dificultad respiratoria, además de tener patologías previas como hipertensión o diabetes.

6:10: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha anunciado este domingo que se han registrado 98 casos de contagio de coronavirus, por lo que el total de afectados en el país asciende a 8.897. El viernes, se produjo un ligero repunte con 147 casos confirmados de Covid-19. Hasta el momento 104 personas, en su mayoría mayores y con patologías previas, han muerto a causa de coronavirus, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

4:32: El Ministerio de Salud de China ha confirmado este domingo que se ha registrado un caso de coronavirus a nivel local, tras tres días sin producirse ningún contagio, aunque la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei y epicentro de la pandemia, sigue sin ningún nuevo caso confirmado tras cuatro días. No obstante, las autoridades han registrado 45 casos importados del extranjero en la China continental, por lo que ascienden a 314, seis muertes y 45 nuevos casos sospechosos. Cinco de las muertes se han producido en la provincia de Hubei.

0:30: El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha ordenado este sábado el cierre de "toda actividad de producción no esencial" tras el repunte de casos de coronavirus que ha presentado el país durante la última jornada. "Cerraremos todas las actividades de producción no esenciales hasta el 3 de abril. Farmacias, supermercados y parafarmacias permanecerán abiertos. Los servicios esenciales estarán garantizados: bancos, correos y aseguradoras", ha indicado el primer ministro en rueda de prensa, recogida por el diario 'La Repubblica'.

0:12: Los primeros pacientes con coronavirus de hospitales de la región han llegado ya a las instalaciones provisionales habilitadas en Ifema por la Comunidad de Madrid y la Unidad Militar de Emergencias (UME), según ha derivado el Ejecutivo autonómico. Se trata de pacientes con sintomatología leve que ingresan en las 200 camas del pabellón 5 de Ifema, derivados de centros hospitalarios, una vez que se ha garantizado que las instalaciones contaban con "todas las garantías sanitarias y logísticas". Además, en esta primera fase, se ponen en servicio en los pabellones 7 y 9, un total de 1.396 camas: 1.300 convencionales y 96 puestos UCI. En este sentido, el pabellón 9 ya tiene listos 15 módulos de 50 puestos convencionales cada uno (750 camas) y cuatro módulos UCI, con 16 camas en cada uno de ellos (64 en total).