Los médicos alertaron a Salud en mayo de las condiciones de los temporeros

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Lleida, Ramon Mur, ha asegurado este viernes que en mayo ya avisaron a Salud de la necesidad de actuar sobre las condiciones en que trabajaban y vivían los temporeros, que podían facilitar los rebrotes. En declaraciones a Rac1, Mur ha denunciado que las administraciones no actuaron de forma coordinada, pese a que en mayo el Colegio alertó a la delegada de Salud en Lleida, Divina Farreny, y al gerente del ICS y GSS en Lleida, Ramon Sentís, del "gran número de personas" que estaban llegando sin contrato, algo que ha abocado a la ciudad a una situación de "drama humanitario".

"No había mediadores para explicar a las personas la situación, ni tampoco se cuantificó la llegada masiva de personas, ni se supervisó dónde dormían, cuánta gente vivía en un mismo piso … Y eso son cosas que se podrían haber ido haciendo", ha lamentado el presidente del Colegio de Médicos de Lleida. Mur ha pedido que se lleven a cabo ahora "acciones coordinadas” entre todos los partidos políticos y que "se pongan a trabajar" en la reforma del sistema para poder darle una "salida digna" a este problema.

Además, ha avisado de que si no se actúa ya "no sabemos cómo será este otoño". Ha asegurado asimismo que, aunque la curva de infectados es como la del pasado mes de marzo, el factor que determina que no los contagiados no sean graves es porque su media de edad "es 15 años menor de la que teníamos hace dos meses".

Preguntado por la casuística concreta de los temporeros de la fruta, Mur ha lamentado que muchas personas "tienen más hambre que miedo" y ha considerado que, en este contexto, "tendríamos que haber hecho un esfuerzo para atenderles en origen". Ha calificado la situación en ese sector como una "tormenta perfecta" en una industria con unas condiciones ideales para que el virus se replique y un elevado porcentaje de contagiados jóvenes y asintomáticos que "pueden moverse libremente y extender el virus".

Ramon Mur ha reconocido que, si bien creían que el calor contribuiría a "desactivar" el virus y a detener las cadenas de transmisión, "no ha sido así".