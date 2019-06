Cs sobre el acuerdo en CyL: "El PP ya sabe que se han acabado los chiringuitos"

Los ayuntamientos de Palencia y Burgos, las diputaciones de Segovia, Burgos... Son algunos de los 'trofeos' que Ciudadanos ha obtenido tras las negociaciones políticas para la gobernabilidad en Castilla y León. Así lo ha reconocido el secretario de Acción Institucional y responsable de la comisión de pactos de la formación naranja, José María Espejo Saavedra.

En declaraciones al canal 24Horas de RTVE, Espejo ha afirmado que su partido ha presentado al PP en Castilla y León medidas de regeneración "que han tenido que aceptar". Fruto del acurdo alcanzado, los de Albert Rivera tomarán el control político de las alcaldías de Palencia y de Burgos, ambas actualmente en manos del Partido Popular, así como de las diputaciones de Segovia y Burgos.

No obstante, Espejo no ha descartado más cotas de poder de su partido en administraciones locales castellanas y leonesas. "Hay muchos ayuntamientos y diputaciones en las que se adoptarán fórmulas de cogobierno (con el PP) con medidas programáticas", ha dicho.

Según Espejo, este acuedo no se trata de un "cambio de cromos", aludiendo que con anterioridad se han aprobado medidas programáticas y de regeneración. "Lo que el PP ya sabe es que se han acabado los chiringuitos y que no va a haber ningún imputado" en puestos institucionales.

"No va a haber un tripartito en Madrid"

El político del partido naranja ha cerrado también la puerta a cualquier posible tripartito en el que esté Vox en cualquier administración pública española. "No va a haber un tripartito en Madrid. El socio preferente es el PP y los acuerdos serán solo con el PP", ha sentenciado Espejo. "Nosotros no hemos dicho que no vayamos a vernos con nadie; ha habido conversaciones informales, pero lo que no habrá es acuerdos o mesa de negociación con Vox ni habrá miembros de Vox en el Gobierno de ninguna comunidad autónoma" en la que esté Ciudadanos.

