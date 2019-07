Los dardos de Sánchez a Iglesias: "Ni cualquier gobierno ni a cualquier precio"

El candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez, ha reprochado al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que quisiera entrar al Gobierno "para controlarlo" y ha subrayado que la propuesta de esta formación, con el 25% de los escaños, es controlar el 80% del gasto social. En su intervención previa a la segunda y última votación para la investidura, Sánchez ha asegurado que el problema "nunca fue el programa" y, por tanto, ha insistido en que "el problema" de Podemos es que quería entrar en el Gobierno para controlarlo.

Ha criticado a Iglesias por el rechazo a las ofertas consecutivas que le han hecho los socialistas en los últimos días para conseguir el acuerdo. Y en concreto le ha afeado que considere "una humillación" la última de las propuestas, que incluía una vicepresidencia y tres ministerios de "hondo alcance social".

Para Sánchez, "entre fuerzas de izquierda" la investidura "debería haber estado garantizada desde el primer momento" porque el resultado "dejaba claro que los ciudadanos querían un gobierno encabezado por el PSOE". Este ha sido el primero de los dardos que le ha lanzado:

Nada más comenzar su última intervención en este debate, Sánchez ha constatado el fracaso de su investidura al lamentar que se desvanezca la "histórica oportunidad" de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Y le ha reprochado a Iglesias que vaya a impedir su investidura como hizo en 2016.

-"El problema para alcanzar un acuerdo nunca ha sido el programa. Han sido los ministerios"

-"He de destacar la voluntad de ERC de que se formara un gobierno a cambio de nada"

- "Si se abstenían el PP y CS el valor de los votos independentistas dejaba de ser importante"

-"Quise evidenciar que eso que tanto les preocupaba a PP y Cs estaba en su mano y que claro que lo único que querían era un pretexto para acusarnos durante cuatro años de una investidura condicionada por partidos independentistas"

-"Los resultados dejaban claro la voluntad del pueblo español de que el gobierno estuviera encabezado por el PSOE"

-"Cualquier persona sensata sabe que eso no es un cheque en blanco porque para gobernar hay que aprobar presupuestos y leyes y eso exige apoyos de Podemos para gobernar los próximos cuatro años"

-"El acuerdo no ha sido posible y lo lamento porque no saldrá adelante un gobierno que es importante que tenga ya España y por la histórica oportunidad que se desvanece para la incorporación por primera vez de una fuerza de España a la izquierda del PSOE, lo lamento"

-"Siempre supe que conciliar dos culturas y tradiciones distintas no iba a resultar sencillo"

-"Es histórico que un dirigente se sienta humillado ante la oferta de una vicepresidencia o un ministerio de España"

-"¿Alguien considera una humillación ser vicepresidente de asuntos sociales o ministra de sanidad y consumo o de vivienda y economía social, o de Igualdad?"

-"Puede que no sea lo que deseaba pero le hemos ofrecido una propuesta respetuosa y sensata".

-"No se puede poner Hacienda en manos de quien no ha gestionado jamás un presupuesto"

-"Aspiro a presidir el gobierno, pero no a cualquier precio ni cualquier gobierno"

-"La derogación de la reforma laboral y la subida del XMI depende del Gobierno de España y sus señorias el poder legislativo"

-"Hay que conseguir un Gobierno cohesionado no dos gobierno en un gobierno señor Iglesias"

-"El lunes el señor Iglesias dijo que si no llegaba a su acuerdo dijo que yo nunca seria presidente del Gobierno. Si para ser presidente tengo que renunciar a mis principios, tengo que formar un gobierno a sabiendas que no será útil a mi país entonces usted está en lo cierto. Yo no seré presidente ahora. He renunciado a cosas muy valiosas antes que a mi convicciones y si me obliga a elegir entre ambos no tengo ninguna duda. Mis convicciones".

-"¿Vas a volver a impedir un gobierno progresista, señor Iglesias?"