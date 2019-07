Desaparecidos dos jóvenes de Sierra Leona que participaron en la Donosti Cup

La Ertzaintza está buscando a dos menores, de 13 y 14 años, miembros de un equipo de fútbol de Sierra Leona que participó en San Sebastián en la 29 edición de la Donosti Cup y de los cuales se desconoce su paradero ya que no tomaron el avión de vuelta a su país.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, un responsable de la ONG Diamond Child School of Arts and Culture, que se ha encargado del grupo de jóvenes en su estancia en San Sebastián, interpuso el pasado sábado la denuncia por la desaparición de los dos menores en la comisaría de la Ertzaintza de la capital guipuzcoana.

Los jóvenes habían acudido al torneo de fútbol guipuzcoano de la mano de la ONG Diamond Child School of Arts and Culture, que había organizado una campaña de 'crowdfunding' para obtener ingresos para el viaje. Asimismo, las Juntas Generales de Gipuzkoa habían destinado una subvención de 4.000 euros para la presente edición de Donosti Cup a fin de apoyar la participación del mencionado grupo Diamond Child de Sierra Leona y de dos equipos de Palestina, Al Bustan y Not to Forget Jenin.