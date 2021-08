El fondo SEPI bloquea la devolución del crédito de Panamá que salvó Plus Ultra

El rescate de 53 millones de euros concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a Plus Ultra paraliza la devolución de otro préstamo que la aerolínea tiene pendiente fuera de España. Se trata del crédito que suscribió en diciembre de 2017 con la empresa panameña Panacorp Casa de Valores SA. por valor de 6,3 millones de euros que permitió esquivar una primera disolución antes de la crisis del coronavirus y que se convirtió en polémica después de que el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano tachara la ayuda de "simulada" con el fin de ocultar que la compañía se encontraba en una situación inestable mucho antes de la pandemia y poder recibir el apoyo económico del Gobierno.

El pasado 27 de julio, Plus Ultra presentó ante la juez de instrucción de Madrid Esperanza Collazos, que tiene bloqueados los 34 millones de euros que están pendientes de transferirse para completar el rescate, los documentos que justifican la necesidad de recibir dicho importe para garantizar la viabilidad de la empresa. Además de un escrito de alegaciones, en el que aseguraba que la entrega de dicha cantidad no suponía un "fondo perdido", aportó un informe elaborado por un auditor de cuentas en el que se afirma que el agujero en caja podría ascender hasta los 41 millones de euros en enero de 2022 si no recibe la cuantía prevista. Para llegar a esa conclusión el experto se apoyó en una serie de documentación, que adjuntó como anexos, entre los que consta las cuentas anuales de la compañía auditadas con respecto al año 2020, que cuentan con el visto bueno del Consejo de Administración dado el pasado 28 de junio.

Precisamente la Memoria de estas cuentas anuales al término del ejercicio el 31 de enero de 2021, cuyos resultados se presentaron ante la Junta General de Accionistas que se celebró el pasado 30 de julio (en primera convocatoria) y un día después (en segunda convocatoria), recoge la recepción del préstamo panameño que se computó como patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previsto en la legislación mercantil. Asimismo, refleja que "tras el cierre del ejercicio", Plus Ultra obtuvo la aprobación de la ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, por un importe de 53 millones de euros dividido en dos tramos: Uno primero de 19 millones de euros en concepto de préstamo ordinario -ya transferido-, y otro posterior de 34 millones de euros en concepto de préstamo participativo, cuyo ingreso estaba previsto el pasado 28 de julio y que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha paralizado de manera cautelar.

Ante esta situación, la Memoria, a la que ha tenido acceso La Información, advierte de que con motivo del apoyo financiero concedido por la FASEE, "se novaron las condiciones de vencimiento del préstamo participativo" procedente de Panamá, provocando "la modificación del plazo de amortización". Ello ha supuesto la "posposición" del crédito concedido por Panacorp "a la ayuda pública de modo que no podrá ser amortizado ni parcial ni totalmente hasta que se haya devuelto la totalidad de los dos préstamos públicos concedidos". Cabe recordar que, según el contrato firmado por Plus Ultra con el órgano gestionado por la SEPI, los primeros 19 millones de euros serán devueltos en un plazo de cinco años; mientras que el préstamo de 34 millones de euros deberá retornado en un plazo máximo de siete años.

La denuncia ante la Comisión Europea

Aunque el préstamo de Panacorp a Plus Ultra tiene fecha del 22 de diciembre de 2017, las dudas sobre su legalidad se arrojaron a finales de mayo cuando el diputado 'naranja' en el Parlamento Europeo dio a conocer la denuncia que presentó el pasado 6 de abril ante la Comisión Europea por las presuntas irregularidades en el rescate de la SEPI a la compañía aérea. En las alegaciones expuestas ante Bruselas, Garicano subrayó que la aerolínea no recibió al completo la ayuda panameña, asegurando que de 6.304.314,71 euros que se dicen haber recibido, unos 4 millones están retenidos en Panamá.

Esto significa, según el eurodiputado, que el patrimonio neto de la empresa en verdad no es de 12,1 millones de euros que se apunta tanto en las cuentas anuales como en el informe de la consultora DC Advisory, contratado por la SEPI para analizar el rescate a Plus Ultra, y que permite saltar el umbral de empresa en crisis que la Unión Europea fija en la perdida de más de la mitad de su capital suscrito. Por ello, el de Ciudadanos tilda este préstamo de "simulado", puesto que, en su opinión, supuso una "maniobra" ilegal para esconder la verdadera situación de la compañía aérea y conseguir la ayuda del Ejecutivo, pues se habría incumplido la normativa europea que prohíbe al Estado rescatar a empresas que estuvieran en riesgo de quiebra antes de la pandemia del covid-19.

Sin embargo, el experto que ha auditado las cuentas anuales de la compañía aérea no ha puesto ninguna pega sobre este préstamo procedente de la empresa panameña, sino que recalca que "la viabilidad de la sociedad, la recuperación de los activos, la liquidación de los pasivos y el cumplimiento de los compromisos por avales y garantías (...) estará condicionada al ingreso del préstamo participativo de 34 millones de euros por partes del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas". El auditor independiente continúa diciendo en su informe dirigido a los accionistas de Plus Ultra, firmado el 29 de junio de 2021 -es decir casi un mes antes de que la juez bloqueara temporalmente la entrega de dicha cantidad-, que "de no producirse, la sociedad tendrá que articular los mecanismos necesarios para evitar la insolvencia de la compañía provocada por el impago del préstamo participativo, o en su defecto tomar medidas legales preceptivas derivadas de esa situación".

"La viabilidad de la sociedad, la recuperación de los activos, la liquidación de los pasivos y el cumplimiento de los compromisos por avales y garantías estará condicionada al ingreso del préstamo participativo de 34 millones de euros"

Los pasajeros españoles "no quieren volar"

Por otro lado, pese a que se admite que la vacunación masiva contra la covid-19 hace prever una "recuperación paulatina" de la demanda de vuelos internacionales, el auditor no cree que la compañía alcance niveles de operación previos a la pandemia hasta verano de 2022, "esperando una total recuperación durante los años 2023 y 2024". En esta línea, la Memoria de las cuentas anuales firmadas por el Consejo de Administración de Plus Ultra constata que "se ha podido comprobar que los pasajeros con origen España, inclusive con billetes ya comprados previamente, no quieren volar" a los destinos donde actualmente funciona Plus Ultra -que opera entre España (desde Madrid y Tenerife) y Perú, Ecuador y Venezuela-, lo que provoca que la actividad actual no llegue "al 15% de la actividad de marzo de 2020, teniendo en cuenta incluso que nos encontramos en temporada alta". Aún así, destaca que ante las previsiones de mejora, la empresa ya ha iniciado "negociaciones con importantes grupos de tour operación" para entrar definitivamente a operar en destinos del Caribe.

Por todo ello, el auditor afirma que "el apoyo financiero público -en alusión al préstamo participativo de 34 millones de euros- permitirá a la compañía paliar las consecuencias económicas derivadas del impacto de la pandemia, manteniendo su condición de empresa en funcionamiento y preparada para el reinicio normal de operaciones con la apertura de las fronteras áreas". Además, hace especial hincapié en que el rescate permitirá "mantener los puestos de trabajo de la plantilla, que, aun estando afectada por los Expedientes de Regulación de Empleo, podrán conservarse". Por el momento, la juez Esperanza Collazos mantiene suspendido el abono de la segunda parte del crédito, pese a que el pasado 29 de julio la Fiscalía de Madrid informara a favor de desbloquearlo al coincidir con Plus Ultra que su desembolso es "indispensable" para que la aerolínea pueda continuar operando.