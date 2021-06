El juez deja en libertad sin medidas cautelares al líder del Frente Polisario

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado acordar el ingreso en prisión provisional o imponer algún tipo de medida cautelar contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, quien ha negado este martes ser el responsable de los delitos de torturas, genocidio o de lesa humanidad contra refugiados saharauis que se le atribuyen en varias querellas. El magistrado únicamente ha solicitado que facilite un domicilio y un teléfono de contacto para que pueda estar localizado.

Ghali, que ha comparecido por videoconferencia desde el hospital de San Millán-San Pedro de Logroño, donde se encuentra ingresado desde el pasado 18 de abril, ha respondido durante alrededor de una hora a las preguntas que le han realizado su abogado, Manuel Ollé, y la Fiscalía, mientras que ha rechazado contestar a las defensas de los querellantes, el activista saharaui Fabel Breica y la Asociación Saharaui para la defensa de los Derechos Humanos (ASADEHD).

El juez ha tomado la decisión de no imponer ningún tipo de medida cautelar contra el presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) tras celebrar la vistilla de medidas cautelares, prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que los querellantes han solicitado la prisión provisional, retirada de pasaporte, así como su control mediante una pulsera telemática, para evitar que pueda salir de España. Unas medidas en las que los querellantes vienen insistiendo desde que se tuvo conocimiento de que el líder Polisario se encontraba ingresado en un hospital español.

No hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas

En dos autos, uno por cada acusación particular que ha solicitado las medidas cautelares, el magistrado afirma que "no puede apreciarse riesgo de fuga alguno", ya que "no constan datos" de que que Ghali "pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia". El juez Pedraz ha tenido en cuenta para ello que el líder del Polisario "se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración”.

Así, ha seguido el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se ha opuesto a que se decretara alguna medida cautelar, y únicamente ha ordenado que Ghali deje un domicilio y teléfono, tal y como había interesado el Ministerio Público. Además, el juez Pedraz subraya en sendas resoluciones que el investigado "no puede ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento", puesto que no se ha solicitado ninguna diligencia, "y menos aún que el mismo pueda actuar contra bienes jurídicos de víctima alguna".

Es la primera vez que un juez español consigue tomar declaración al líder del Frente Polisario desde que se interpuso la primera querella contra él en 2008. El anterior magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 José de la Mata le citó como investigado hasta en dos ocasiones, en 2013 y 2016, pero su interrogatorio nunca llegó a producirse.

El magistrado instructor Santiago Pedraz, que admitió el pasado mes de enero la querella del activista Fabel Breica y reabrió en mayo la interpuesta por Asadesh, subraya ahora en sus autos que “el informe de la acusación" no ha aportado elementos indiciarios que avalen la existencia de motivos suficientes para creer que Ghali es "responsable de delito alguno", como las declaraciones de testigos.

Acusaciones "absoluta y rotundamente inciertas"

A su salida de la Audiencia Nacional, la defensa de Ghali, el abogado Manuel Ollé, ha insistido ante los medios de comunicación que su representado se ha desmarcado de todas las acusaciones y ha enfatizado que son "absoluta y rotundamente inciertas". En esta línea, ha defendido que no tuvo "ningún tipo de responsabilidad, de acción, de conducta" o de "participación como ministro de Defensa en aquella época" en los delitos que presuntamente se le atribuyen contra ciudadanos saharauis.

De hecho, según Ollé -experto en derecho penal internacional-, Ghali ha resaltado ante el juez Pedraz que el motivo de una de las querellas, la que interpuso Breica por los delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de Tinduf, es "absolutamente político para tratar una vez más de minar la dignidad y la credibilidad del pueblo saharaui y su lucha en el camino a la autodeterminación que le corresponde como territorio". Por todo ello, el letrado ha anunciado que solicitará inmediatamente el archivo de ambas querellas.