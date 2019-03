El mando que investigó el 1-O: "No hubo detenciones por evitar un mal mayor"

El teniente coronel de la Guardia Civil que dirigió la investigación del Procés ha afirmado que no se detuvo a nadie en Cataluña por los actos de asedio a la Guardia Civil porque "cualquier actuación podía provocar un mal mayor al que se pretendía evitar".

Preguntado por las defensas, Daniel Baena, jefe de la policía judicial de la Guardia Civil de Cataluña, ha admitido que no se produjo ninguna detención entre las personas que protestaron ante los cuarteles del instituto armado en el periodo que ha calificado de "insurreccional".

"Aquello era un polvorín y cualquier actuación podía provocar un mal mayor al que se pretende evitar, y por eso en muchísimas ocasiones no se produjeron detenciones que en un contexto ordinario sí se hubieran producido", ha justificado. Sí se identificó, ha dicho, a personas que organizaron los actos, pero no se les arrestó. "La policía judicial no va deteniendo gente, va obteniendo pruebas e indicios", ha indicado para añadir que los arrestos son siempre el "último recurso".

La abogada del líder de la ANC, Jordi Sànchez, ha incidido en el valor probatorio que dio a lo incautado en la investigación y a lo incluido de fuentes abiertas, como tuits de la ANC y de Sànchez de 2013 y 2014, y el teniente coronel ha restado relevancia a los indicios por sí solos. "La investigación no es una prueba, es un cúmulo de indicios, un cúmulo de pruebas y eso es una (prueba) más descontextualizada", ha dicho sobre la hoja de ruta firmada el 30 de marzo de 2015 en nombre de ERC con CDC, ANC y Òmnium.

Preguntado sobre el motivo por el que incluían también noticias de prensa, ha puntualizado que lo hacían "entre otras muchísimas fuentes de información". Y sobre si se detectó algún mensaje de Sànchez incitando a la violencia, ha respondido: "Si no lo hay (en las diligencias), no lo encontramos". Sobre dos tuits de Sànchez contenidos en el atestado en el que llamaba a la protesta pacífica, ha dicho: "Pues ya está, fíjese, ya hemos incluido algo de descargo al señor Jordi Sànchez", para añadir que "a lo mejor lo que había era no violencia, pero (Sànchez) sí convocaba".

A la ANC, ha explicado, se le investigó porque así se lo ordenó el fiscal. "Se investiga, no se llega y no pasa nada". El mando de la Guardia Civil ha querido dejar claro que investigaron "a personas que hacen acciones para cometer un hecho que puede ser ilícito" y que "no es la Generalitat como persona jurídica la que es objeto de investigación" ni tampoco ningún "programa político".

Ante la insistencia de poner en duda los atestados de la Guardia Civil, el magistrado Manuel Marchena ha cortado a la abogada: "Algo falla cuando el testigo tiene que dedicar buena parte de su declaración a explicar cómo hace un atestado (...) Da la impresión de que usted quiere resucitar el atestado cuando el tribunal le anticipa que no quiere valorarlo". "Este juicio empieza con los escritos de acusación; si usted está sometiendo a juicio el atestado, no es un buen camino", ha añadido Marchena.