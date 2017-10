De subidas del 20% a un derrumbe de valor: prepárese si tiene casa en Cataluña

Las viviendas de alquiler valen hoy un 17% más que hace un año, los pisos de segunda mano se han revalorizado un 7% en los últimos doce meses, más que en ningún otro lugar de España, salvo Baleares; y en áreas como el municipio de Barcelona las viviendas se han encarecido un 10% de media, con incrementos medios superiores al 20% en los distritos 'premium': L'Eixample, el Barrio de Gracia, Sant Andreu y el barrio de Sarría-Sant Gervasi. Ésta era la brillante foto fija del mercado inmobiliario catalán en agosto, según los datos recabados por Fotocasa.

Un campo abonado para el negocio y un foco de riqueza que la situación de inestabilidad creada en Cataluña a cuenta del pulso secesionista lanzado por el Govern de Cataluña puede dar al traste.

Ésta es la preocupación expresada este jueves en el marco de una jornada organizada por Fotocasa por el profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos. Bernardos no pudo ser más claro: "Si hay independencia, el mercado inmobiliario se caerá y probablemente nos encontraremos con un corralito"

Un torpedo en la línea de flotación de un mercado que, según el informe de Fotocasa, viaje con viento de cola, especialmente en Cataluña. Barcelona es la joya de la corona. Tres barrios de la ciudad se sitúan en la elite urbana europea que puede presumir de desempeñarse en unos precios por metro cuadrado por encima de los 5.000 euros.

Y los datos invitan a pensar que el mercado aún tiene recorrido. El 60% de los que han buscado piso en propiedad en los últimos doce meses no lo han encontrado y, lo más relevante, no se han dado por vencidos: el 71% continúa buscando un piso en propiedad y el 13% ha optado por alquilar. En ese mercado parece haber un mayor porcentaje de éxito. Más de la mitad logró encontrar un piso en alquiler, pero entre los que no lo encontraron dos de cada tres siguen rastreando el mercado inmobiliario en busca de una oportunidad. Hay movimiento.

el dato Los precios inmobiliarios cayeron un 0,1% en septiembre El mercado inmobiliario catalán venía una revalorización anual superior al 10%

Las primeras señalas de alarma ya han saltado en el mes de septiembre. El precio de la vivienda de segunda mano en Cataluña, que venía de una revalorización anual del 10,6%, acusó en septiembre un leve retroceso del 0,1%, una cifra en rojo que contrasta con el repunto del 0,4% registrado en España. No es representativo de una tendencia, pero sí significativo.